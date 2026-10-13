Premier Węgier chce obowiązkowych testów na narkotyki w parlamencie

Peter Magyar chce zmian w zasadach funkcjonowania węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. We wtorek opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym ponowił propozycję wprowadzenia obowiązkowych kontroli trzeźwości oraz testów na obecność narkotyków wśród parlamentarzystów.

Szef węgierskiego rządu zwrócił się do posłów swojej partii Tisza, aby przygotowali projekt odpowiednich zmian w regulaminie parlamentu oraz ustawie o Zgromadzeniu Narodowym.

Propozycja pojawiła się w kontekście kolejnych sporów premiera z politykami Fideszu, a szczególnie z posłem Janosem Pocsem.

Magyar wskazuje posła Fideszu. "Coraz gorszy stan"

W poniedziałek, podczas obrad parlamentu, premier odniósł się do zachowania Pocsa, sugerując, że obowiązkowe badania pozwoliłyby wyjaśnić przyczyny jego nietypowych zachowań. – Zauważam, panie przewodniczący, i myślę, że jego koledzy z klubu również to widzą, że Janos Pocs jest w coraz gorszym stanie. Proponuję, aby w węgierskim parlamencie wreszcie wprowadzono obowiązkowe, ale niezapowiadane testy na obecność alkoholu i narkotyków – powiedział Magyar.

Następnie zaapelował do przedstawicieli Tiszy o przygotowanie odpowiednich przepisów. – Moim zdaniem nadszedł już czas, aby to zrobić, bo wtedy okaże się, z jakiego powodu Janos Pocs jest w tak złym stanie – dodał.

Bingo, "Flintstonowie" i kartka z napisem "mdłości"

Jak przypomina węgierski portal Index.hu, Janos Pocs wielokrotnie zwracał na siebie uwagę nietypowym zachowaniem podczas posiedzeń parlamentu. W poniedziałek, kiedy Peter Magyar przemawiał na sali obrad, parlamentarzysta Fideszu wypełniał kartę do bingo. Następnie zaprezentował kartkę z napisem "mdłości".

Nie był to pierwszy tego rodzaju incydent. We wrześniu, gdy premier poruszał kwestie ochrony dzieci, Pocs rysował scenę z bohaterami popularnej kreskówki "Flintstonowie". Na rysunku przedstawiającym Freda Flintstone'a i Barneya Rubble'a znalazł się dialog odnoszący się do polityka Fideszu. Poseł podpisał swoje dzieło słowami "Z miłością, Janos Pocs".

W innych sytuacjach parlamentarzysta miał przeglądać kartkę ukrytą za dziecięcym czasopismem czy pojawić się na sali obrad w okularach umożliwiających nagrywanie. Węgierskie media opisywały również sytuację, w której Pocs pokazywał etui na telefon, próbując dowieść, że nie rejestruje przebiegu posiedzenia.

Na propozycję Magyara zareagował sam Janos Pocs. Oświadczył, że jest gotowy poddać się testom na obecność alkoholu i narkotyków w dowolnym momencie. Jednocześnie wezwał premiera, aby przeszedł takie badania razem z nim. Jak informuje portal Telex.hu, biuro prasowe klubu parlamentarnego ugrupowania Viktora Orbana przekazało, że popiera inicjatywę premiera. "Liczymy, że przepisy będą dotyczyć również Petera Magyara" – zaznaczyli przedstawiciele Fideszu.

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