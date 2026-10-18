Władze Litwy poleciły mieszkańcom udanie się do schronów

Alarm obowiązywał przez około godzinę. W rejon zagrożenia skierowano myśliwce NATO, a lotnisko w Kownie zostało czasowo zamknięte.

Litewskie wojsko prowadziło następnie poszukiwania prawdopodobnych szczątków drona w pobliżu miejscowości Juodzionys na północy kraju. Według centrum zarządzania kryzysowego obiekt zniknął z radarów. Litewskie służby wojskowe twierdzą, że mógł nadlecieć z terytorium Polski.

Wojsko sprawdza, czy doszło do naruszeni przestrzeni powietrznej RP

W niedzielę Wojsko Polskie poinformowało, że sprawdza możliwość naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowany obiekt. Na tym etapie nie było jednak potwierdzenia jego pochodzenia ani ostatecznej identyfikacji.

W związku z sytuacją ostrzeżenie powietrzne wydała również Łotwa. W niektórych regionach przy granicy z Litwą obowiązywał alarm w kolorze żółtym, ogłoszony z powodu możliwego zagrożenia. Później został odwołany.

Do incydentu doszło w czasie utrzymujących się obaw o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki NATO. W ostatnich miesiącach drony ukraińskie wielokrotnie wlatywały w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Kijów wyjaśniał, że maszyny zbaczały z kursu w wyniku rosyjskich zakłóceń sygnałów nawigacyjnych.

Rumunia zestrzeliła dwa drony

W sobotę (17 października) rumuńskie myśliwce F-16 zestrzeliły dwa drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju nad Morzem Czarnym. Według władz były to odrzutowe drony uderzeniowe z rodziny Gerań, będące rosyjskimi odpowiednikami irańskich Shahedów.

W ostatnich dniach doszło również do ataków dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym, w tym na jednostki znajdujące się na wodach terytorialnych Rumunii. Jeden z nich zatonął.