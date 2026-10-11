"Do Rzeczy" nr 42: Inżynierowie dusz z Netflixa. Jak próbują zniszczyć przywiązanie Polaków do tradycji

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– Donald Tusk po raz kolejny wraca do obietnicy „rozliczeń”. W zamieszczonym w sieci filmiku cytował „Lokomotywę” Tuwima i jako dowód, że podobnie jak w wierszu powoli, ale jednak się ona rozpędza, wyliczył,

ile to śledztw trwa, ile osób zatrzymano i ilu postawiono zarzuty. Jak na złość, zaraz po publikacji tego filmu sąd skompromitował jego prokuratorów, przyznając „list żelazny” Marcinowi Romanowskiemu – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „W pętli »rozliczeń«”.

– Jej imieniem nazwano ser pleśniowy, podobiznę umieszczono na znaczkach pocztowych. Zaborcza miłość trampoliną do nieśmiertelnej sławy? Takie rzeczy tylko nad Sekwaną – stwierdza Wiesław Chełminiak w artykule

„Nieznośna lekkość pióra”.

– Jeśli poważnie traktować rozważania polskich polityków o „czasie przedwojennym”, to warto przemyśleć słabości naszego ustroju. Jedną z nich Federacja Rosyjska może bardzo łatwo wykorzystać – ostrzega Michał Adam Szymański w tekście „Stan wojenny w czasach lawfare”.

– Po 1956 r. utrzymane zostały podstawowe rozwiązania prawne przyjęte na początku PRL, a jednak mieliśmy do czynienia z nowym ustrojem – przekonuje Lech Mażewski w artykule „Drugi PRL”.

– Na ulicach francuskich miast protestowało w ubiegłym tygodniu kilkaset tysięcy osób. Bunt wzniecili licealiści z paryskich przedmieść zamieszkanych przez Arabów i czarnoskórych Francuzów, po czym dołączyli do nich protestujący z różnych części kraju. Niezadowolenie rośnie, bo bogaty niegdyś kraj stał się „chorym człowiekiem Europy” – zauważa Jacek Przybylski w tekście „Francja wrze”.

W najnowszym numerze również Jakub Wozinski o niezwykłej karierze szefa Telegrama.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 12 października 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

„Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego

i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe

i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych

oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.