Za tydzień zmiana czasu. Podano nowy harmonogram

Najbliższa zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 24 na 25 października. O godz. 3:00 zegarki zostaną cofnięte na godz. 2:00 co oznacza dodatkową godzinę snu i przejście z czasu letniego na zimowy.

W Unii Europejskiej od kilku lat toczy się dyskusja na temat rezygnacji z sezonowej zmiany czasu. Mimo wcześniejszych prac nad zniesieniem tego rozwiązania państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia, dlatego nadal obowiązuje system przestawiania zegarków wiosną i jesienią.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a czas zimowy – w ostatnią niedzielę października. Wiosną zegarki przesuwa się o godzinę do przodu, natomiast jesienią cofa o godzinę.

25 października zacznie obowiązywać czas zimowy

W Polsce obowiązujące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego obejmuje lata 2022-2026. Nowy projekt ma zapewnić ciągłość regulacji w kolejnych latach.

Zmiana czasu jest stosowana w państwach Unii Europejskiej na podstawie wspólnych zasad. Ewentualne odejście od tego systemu wymaga uzgodnień między państwami członkowskimi, m.in. ze względu na znaczenie jednolitych rozwiązań dla transportu, komunikacji i działalności gospodarczej.

Choć przeciwnicy zmiany czasu wskazują na jej wpływ na sen i samopoczucie, zwolennicy utrzymania wspólnych zasad podkreślają znaczenie koordynacji między krajami.

Terminy zmiany czasu do 2031 roku

Harmonogram zmian czasu na kolejne lata przedstawia się następująco: