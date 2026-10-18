Za tydzień zmiana czasu. Podano nowy harmonogram

Najbliższa zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 24 na 25 października. O godz. 3:00 zegarki zostaną cofnięte na godz. 2:00 co oznacza dodatkową godzinę snu i przejście z czasu letniego na zimowy.
W Unii Europejskiej od kilku lat toczy się dyskusja na temat rezygnacji z sezonowej zmiany czasu. Mimo wcześniejszych prac nad zniesieniem tego rozwiązania państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia, dlatego nadal obowiązuje system przestawiania zegarków wiosną i jesienią.
Zgodnie z dotychczasowymi zasadami czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a czas zimowy – w ostatnią niedzielę października. Wiosną zegarki przesuwa się o godzinę do przodu, natomiast jesienią cofa o godzinę.
25 października zacznie obowiązywać czas zimowy
W Polsce obowiązujące rozporządzenie w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego obejmuje lata 2022-2026. Nowy projekt ma zapewnić ciągłość regulacji w kolejnych latach.
Zmiana czasu jest stosowana w państwach Unii Europejskiej na podstawie wspólnych zasad. Ewentualne odejście od tego systemu wymaga uzgodnień między państwami członkowskimi, m.in. ze względu na znaczenie jednolitych rozwiązań dla transportu, komunikacji i działalności gospodarczej.
Choć przeciwnicy zmiany czasu wskazują na jej wpływ na sen i samopoczucie, zwolennicy utrzymania wspólnych zasad podkreślają znaczenie koordynacji między krajami.
Terminy zmiany czasu do 2031 roku
Harmonogram zmian czasu na kolejne lata przedstawia się następująco:
- 2027 r. – 28 marca przejście na czas letni, 31 października powrót do czasu zimowego;
- 2028 r. – 26 marca przejście na czas letni, 29 października powrót do czasu zimowego;
- 2029 r. – 25 marca przejście na czas letni, 28 października powrót do czasu zimowego;
- 2030 r. – 31 marca przejście na czas letni, 27 października powrót do czasu zimowego;
- 2031 r. – 30 marca przejście na czas letni, 26 października powrót do czasu zimowego.