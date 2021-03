Ambitne plany CPK na ten rok. "Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia"

Podczas pierwszej edycji CPK Live! w grudniu ub. roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podsumowała rok 2020. Tym razem prezes spółki CPK Mikołaj Wild zapowiedział najważniejsze plany i wydarzenia na 2021 r.

Do 22 marca firmy mogą składać oferty w postępowaniu przetargowym na tzw. integratora, czyli specjalistyczną firmę, której rolą będzie wsparcie zespołu CPK w zarządzaniu mega projektem. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na drugi kwartał br.

– Integrator to jeden z naszych najważniejszych wykonawców na drodze prowadzącej do realizacji CPK. Przedstawiciele tej firmy będą pracowali razem z nami ręka w rękę, dbając o to, żeby wszelkie projekty i analizy były składane na czas, żeby miały odpowiednią jakość, pamiętając o tym, że celem nadrzędnym jest wbicie pierwszej łopaty przed końcem 2023 r.– mówi Mikołaj Wild.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Od ub. roku na zlecenie spółki CPK na ponad 500 km planowanych tras kolejowych (np. Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław) trwają inwentaryzacje przyrodnicze. Jest to niezbędny element procedury środowiskowej, poprzedzającej prace projektowe i budowlane. Już dziś inwentaryzacje toczą się na łącznym obszarze ponad cztery razy większym od powierzchni Warszawy.

A to nie koniec. W 2021 r. spółka CPK rozpocznie inwentaryzacje przyrodnicze na kolejnych 596 km planowanych linii, w tym na CMK-Północ, czyli przedłużeniu Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Trójmiasta, a także nowym planowanym odcinku Kraków-Katowice, dzięki któremu podróż pociągiem między tymi miastami skróci się do 35 minut.

Postępowania na STEŚ

STEŚ, czyli studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, to kluczowe dokumenty poprzedzające fazę przygotowania projektu i wbicia pierwszej łopaty. Celem STEŚ jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu danych linii kolejowych. Już dziś trwają postępowania na STEŚ dla ponad 700 km linii kolejowych. Podobnie jak w przypadku inwentaryzacji, będzie ich więcej. W tym roku spółka CPK ogłosi postępowania na STEŚ na 489 km nowych linii kolejowych.

– Celem STEŚ jest to, żeby „szprychy” kolejowe CPK zostały wytyczone w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, jak najbardziej korzystny z ekonomicznego punktu widzenia, a także żeby jak największa liczba mieszkańców została objęta wygodnym transportem klejowym – mówił prezes CPK.

Węzeł kolejowy i lokalizacja lotniska

W tym roku spółka CPK określi preferowany kształt węzła kolejowego, a także jego parametry eksploatacyjne. Szacowana przez CPK łączna długość linii kolejowych doprowadzające kolej do CPK w jego bezpośrednim otoczeniu będą dłuższa niż 100 km (to dwa razy więcej niż wybudowano nowych tras kolejowych w Polsce po 1989 r.).

– Chodzi o to, żeby CPK był głównym punktem na kolejowej mapie kraju. Przed nami bardzo skomplikowane zadanie. Na rozwiązani dla węzła kolejowego będzie mieć wpływ m.in. opracowywana lokalizacja samego Portu Solidarność – podkreślał Mikołaj Wild.

Już dziś wiadomo, że Port Solidarność powstanie wewnątrz terenu między miastami: Żyrardów, Sochaczew i Grodzisk Mazowiecki. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2, od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Pawłówek i zabudowania w miejscowościach Kaski, Regów i Gole, a od wschodu – wieś Basin i częściowo rzeka Pisia Tuczna. Dla dalszych prac wewnątrz tego obszaru potrzebna jest tzw. delimitacja, czyli szczegółowe określenie lokalizacji.

– Jaki będzie układ pasów startowych? Na jakim obszarze - zgodnie z tzw. wariantem inwestorskim - zostanie zlokalizowana nasza inwestycja? Na te i inne pytania dotyczące lokalizacji będziemy mogli udzielić odpowiedzi przed końcem roku – mówi Mikołaj Wild.

Master plan

Podczas CPKLive! padło ważne stanowisko dotyczące master planu, czyli specjalistycznego opracowania, które będzie źródłem szczegółowych danych dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego, zwymiarowania elementów infrastruktury, etapowania budowy, dokumentacji przedprojektowej itd.

Pod koniec ub. roku przetarg na wykonawcę master planu CPK został unieważniony przez CPK. Powodem tej decyzji był fakt, że żadna z ofert złożonych przez globalne firmy nie spełniały kryteriów formalnych postępowania, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza.

– Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia, dlatego działając wspólnie z współpracującymi już z nami ekspertami przeprowadzimy część prac, które planowaliśmy powierzyć master plannerowi – ujawnił Mikołaj Wild. – Prace będą odbywały się równolegle z nowych postępowaniem przetargowym, które wyłoni master plannera – podkreślił.

Jak dodał, niezmiennym celem CPK jest rozpoczęcie prac budowlanych, czyli wbicie pierwszej łopaty, przed końcem 2023 r.

Strategia Rozwoju Regionu CPK

Także w tym roku - równolegle do prac planistycznych, trwających inwentaryzacji przyrodniczych czy studiów STEŚ - powstanie pierwszy projekt Strategii Rozwoju Regionu CPK.

Ta strategia to realna szansa na utworzenie w sercu Polski duopolis, czyli efektywnie funkcjonującego dwumiasta o zróżnicowanych funkcjach i ofercie dla mieszkańców. To też dokument, który wyznaczy kierunek rozwoju „nowego miasta” wokół portu lotniczego.

– Integracja Łodzi i Warszawy to jeden z najbardziej istotnych elementów Programu CPK. Chodzi o stworzenie w pobliżu CPK miejsca znakomitego dla lokowania inwestycji, idealnego do pracy, pierwszorzędnie skomunikowanego– wylicza Mikołaj Wild.

Współpraca z partnerami CPK

Na ten rok spółka CPK zapowiedziała kolejne wspólne działania z partnerami, wśród których znajdują się m.in. LOT, PPL, PAŻP, PKP, PKP Polskie Linie Kolejowe, Poczta Polska, PGE, Orlen i PFR. Z częścią z nich CPK ma już podpisane porozumienia o współpracy, a z częścią zostaną one zawarte. Oznacza to, że w tym roku grono partnerów strategicznych CPK się powiększy.

