Miliardy dla gospodarki i nowe miejsca pracy. W piątek ważna umowa ws. CPK

Wybór doradcy strategicznego CPK, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, to ważny punkt na drodze do budowy CPK i nowego systemu transportowego dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Jego realizacja ze względu na skalę i globalny zasięg, będzie pozytywnie oddziaływała na polską gospodarkę poprzez tworzenie miejsc pracy, generowanie wpływów do budżetu i wzrost wartości PKB. Jednak CPK ma przynieść korzyści jeszcze przed powstaniem – pozytywny wpływ będzie widoczny już na etapie inwestycyjnym, w tym poprzez prace przygotowawcze i budowlane, które wymagają zaangażowania specjalistycznych firm, podwykonawców i tysięcy pracowników.

Wpływ Centralnego Portu Komunikacyjnego

– CPK to ułatwienie transportowe, nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe. Nasza inwestycja przeobrazi całe sektory gospodarki. CPK nie tylko zmieni sposób, w jaki podróżujemy, w jaki prowadzimy inwestycje publiczne, w jaki rozwijamy miasta i w jaki współpracujemy z innymi gospodarkami, jednocześnie będzie znaczącym bodźcem dla Polski i dla regionu – tłumaczył Mikołaj Wild, prezes CPK.

Już w fazie budowy Centralny Port Komunikacyjny będzie wpływał na polską gospodarkę na dwa sposoby. Bezpośrednio – poprzez zaangażowanie różnorakich firm na etapie projektowania, budowy i funkcjonowania lotniska oraz węzła kolejowego, a także pośrednio – dzięki tworzeniu łańcucha dostaw, który zaangażuje m.in. producentów materiałów budowlanych, dostawców paliwa lotniczego, hurtowników zaopatrujących sklepy.

Raport firmy analitycznej Kearney

Według raportu firmy analitycznej Kearney, która zbadała wpływ CPK na gospodarkę, już w 2026 r., czyli w szczytowym roku budowy portu, całkowita produkcja w Polsce wzrośnie o dodatkowych 73,6 mld zł, a wartość dodana brutto będzie wyższa o 20,8 mld zł. Już w tym samym roku dodatkowa wartość dodana brutto wygenerowana przez CPK będzie stanowiła ok. 0,7 proc. PKB. Znacząco wzrośnie również zatrudnienie. Ma powstać 95,2 tys. nowych miejsc pracy: przy inwestycjach kolejowych – 57 tys., przy lotniskowych – 28,4 tys., natomiast w ramach budowy dróg – 9,8 tys.

Jednak to nie wszystko – już teraz – w 2021 r. – dzięki CPK wzrost produkcji globalnej w Polsce wyniesie 7,1 mld zł, a w najbliższych latach, czyli roku 2022 – 10,5 mld zł oraz w 2023 – 16 mld zł. Jeszcze lepiej zapowiadają się lata 2024 i 2025, kiedy to wzrost produkcji globalnej w Polsce, dzięki CPK, wyniesie kolejno 59,7 mld zł i 68 mld zł. Wzrost wartości dodanej brutto szacowany jest na: w roku 2021 – 2,4 mld zł, w 2022 r. – 3,4 mld zł, a w roku 2023 – 4,6 mld zł. W latach 2024 i 2025 wzrost wartości dodanej brutto będzie jeszcze bardziej imponujący. W 2024 r. będzie to już 16,9 mld zł, a w 2025 r. – 19,4 mld zł.

CPK zapewni również Polakom nowe miejsca pracy i to już w najbliższym czasie. Prognozuje się, że już w tym roku CPK wygeneruje 15,6 tys. nowych miejsc pracy. W najbliższych latach, czyli roku 2022 i 2023, nowe miejsca pracy dzięki inwestycji to kolejno: 19,6 tys. oraz 23,5 tys. Następne lata, czyli 2024 i 2025, to jeszcze lepsze prognozy, jeśli chodzi o nowe miejsca pracy powstałe dzięki CPK. W 2024 r. ma ich być 83,5 tys., a w 2025 r. – 91,9 tys.

Horała: CPK opłaci się Polsce, Polakom i gospodarce

– Ten raport pokazuje, że CPK opłaci się Polsce, Polakom i gospodarce – powiedział po publikacji raportu Kearney wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Najwięcej na CPK skorzysta branża budowlana, do której trafi ponad 80 proc. Inwestycji związanych z realizacją planu. Całkowity wzrost produkcji w tej branży wyniesie około 162 mld zł. W 2026 r. sektor ten wygeneruje 72 tys. nowych miejsc pracy. Eksperci podkreślają, że powstanie CPK będzie również odgrywać rolę inwestycji napędzającej rozwój innowacji w Polsce.

Współpraca z Koreą Południową

W pracach przygotowawczych spółkę CPK będzie wspierał port lotniczy Incheon w Korei Południowej, który pod koniec ubiegłego roku został wybrany doradcą strategicznym CPK. Doradca strategiczny zapewni CPK wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania hubem, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania. Incheon – według prestiżowego rankingu Skytrax – to jedno z najlepszych lotnisk przesiadkowych świata. Jest dobrze połączone z systemem transportu kolejowego: stacja kolejowa znajduje się obok głównego budynku terminalu i umożliwia wygodny dojazd do centrum Seulu. Pasażerowie mogą skorzystać z pociągów ekspresowych, które zatrzymują się tylko w Incheon i Seulu (taki przejazd trwa 43 minuty). CPK będzie posiadał stację kolejową zintegrowaną z portem lotniczym. Planowany czas podróży pociągiem z postojem na CPK i w centrum Warszawy to 15 minut.

– Incheon to lotnisko o międzynarodowej renomie, a jednocześnie uznany partner na globalnym rynku lotniczym. Współpraca z tym portem daje nam dostęp do unikalnej wiedzy i specjalistycznego know-how, które będą nam potrzebne podczas realizacji megaprojektu CPK – powiedział w listopadzie 2020 r. Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Oficjalne złożenie podpisów pod umową między CPK a Incheon nastąpi już w ten piątek. W wydarzeniu, które odbędzie się w formie hybrydowej, wezmą udział m.in.: premier Korei Południowej Chung Sye kyun, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, południowokoreański minister ziemi, infrastruktury i transportu Byeon Chang-heum, a także prezesi CPK i Lotniska Incheon: Mikołaj Wild i Kyung Wook Kim.

