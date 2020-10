Blisko 300 tys. miejsc pracy dzięki CPK?

W części pierwszej raportu, która została opublikowana w lipcu tego roku, analitycy skoncentrowali się na okresie budowy CPK. W przypadku portu lotniczego oznacza to czas do końca 2027 r., a dla inwestycji kolejowych - do końca r. 2034. Opublikowana właśnie część druga raportu dotyczy okresu operacyjnego, czyli oddziaływania na gospodarkę funkcjonującej infrastruktury CPK. Analizy objęły lata 2028-2040, czyli 13 lat po zakładanym uruchomieniu: Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowo-drogowym i ponad 500 km z planowanych 1 800 km nowych linii dużych prędkości.

Jak wyliczają twórcy raportu Kearney, już w 2028 r. Port Solidarność zapewni w gospodarce 238 tys. nowych miejsc pracy. W 2040 r. zatrudnienie związane z lotnictwem wzrośnie do 217 tys. miejsc pracy, podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73 tys. nowych etatów. Łącznie daje to w 2040 r. 290 tys. miejsc pracy związanych z CPK.

Według wyliczeń firmy Kearney, już w pierwszym roku funkcjonowania nowego lotniska i pierwszego etapu części inwestycji kolejowych – czyli ponad 500 km z 1 800 km planowanych km linii kolejowych – CPK wygeneruje wzrost całkowitej produkcji w Polsce o 71 mld zł. Z kolei wartość dodana brutto, czyli suma dodatkowych zysków przedsiębiorstw, wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych za sprawą CPK zwiększy się w 2028 r. o ponad 50 mld zł.

Jak wynika z prognoz, od 2028 do 2040 r. wzrost łącznej produkcji z tytułu działalności CPK i infrastruktury powiązanej wyniesie łącznie 986 mld zł. Wartość dodana brutto zwiększy się zaś łącznie w okresie prognozy o 780 mld zł.