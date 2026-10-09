Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Złe wieści dla kierowców

W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 – 7,85 zł, a oleju napędowego 8,06 zł – wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii.

Ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Zapłacimy więcej niż w piątek

Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą wyższe niż w piątek.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 – 7,77 zł, a oleju napędowego – 7,82 zł.

Pakiet CPN. Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych

1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Po tym, jak prezydent podpisał ustawę, weszła w życie trzecia odsłona pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej).

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie obniżki podatków ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe, które osiągają ponadprzeciętne zyski.

Rząd zakłada, że cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

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