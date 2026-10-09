Fatalne wieści ws. cen paliw

Pierwszy tydzień obowiązywania trzeciej odsłony pakietu CPN przyniósł zamierzony efekt i rekordowy spadek cen paliw w skali tygodnia. W okresie 1-8 października średnia cena benzyny Pb95 w kraju spadła o 1,32 zł/l, a diesla o 1,42 zł/l. Podrożał jedynie o 0,05 zł/l autogaz, który nie jest objęty pakietem CPN.

Średni poziom cen paliw w Polsce ponownie jest najniższy wśród krajów kontynentalnej UE. Wyjątkiem pozostaje Malta gdzie średnia cena Pb95 po przeliczeniu na złotówki wynosi 5,87 zł/l, a diesla 5,30 zł/l.

Wzrosną ceny paliwa

Pierwszy tydzień października przynosi niestety zauważalne podwyżki hurtowych cen paliw wynikające z ponownego wzrostu cen ropy naftowej i produktów naftowych. W okresie 5-10 października hurtowa cena diesla wzrosła 22 gr./l netto, a benzyny 17 gr/l netto. To z kolei oznacza, że maksymalna cen diesla na stacjach paliw w kraju ogłaszana przez Ministra Energii wzrośnie już w ten weekend do poziomu około 8,06 zł/l, a benzyny Pb95 zbliży się do 7 zł/l.

Średnie ceny paliw na dzień 8 października br. i zmiana (8.10.2026 do 1.10.2026):

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,79 zł/l (-1,32 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 7,69 zł/l (-1,26zł/l)

• Olej napędowy: 7,70 zł/l (-1,41zł/l)

• Autogaz: 3,31 zł/l (+0,05 zł/l)

Prognoza średnich cen detalicznych na tydzień 42 (12-16.10.2026)

• Benzyna bezołowiowa 95: 6,99 zł/l (+0,20 zł/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 7,89 zł/l (+0,20 zł/l)

• Olej napędowy: 8,05 zł/l (+0,35 zł/l)

• Autogaz: 3,39 zł/l (+0,08 zł/l)

Ropa naftowa

Na rynku ropy naftowej pierwszy tydzień października przynosi podwyższoną zmienność i wzrost cen ropy naftowej i produktów naftowych. Ponownie najbardziej podrożał diesel. Cena ropy Brent na giełdzie ICE wzrosłą w okresie 2-8 października o około 2,03 USD/bbl do 104,28 USD/bbl. Cena ropy Brent na rynku fizycznym jest dużo wyższa i od kilku dni utrzymuje się w okolicach 130 USD/bbl. Diesel na rynku ARA podrożał w tym samym okresie o 16,50 USD/bbl, a jego cena powróciła powyżej 200 USD/bbl.

Konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw

W Europę uderzają bezpośrednio problemy Arabii Saudyjskiej i ograniczenia w eksporcie diesla i ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu do Europy. Dla przypomnienia we wrześniu eksport diesla z Bilskiego Wschodu do Europy spadł do zaledwie 110 tys. bbl/d i był o 80% niższy w porównaniu z lutym przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Wszystko wskazuje na to, że w październiku sytuacja nie ulegnie zauważalnej poprawie, a to oznacza utrzymanie wyższych poziomów cen na fizycznym rynku ropy naftowej i diesla. Rebelianci Huti tymczasem kontynuują ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Do tego wszystkiego na Atlantyku mamy pierwszy huragan w Zatoce Meksykańskiej, który doprowadził do ograniczeń produkcji w regionie o 1,3 mln bbl/d co stanowi ponad 60 proc. wydobycia ropy w Zatoce Meksykańskiej i 9 proc. całkowitej amerykańskiej produkcji ropy. Wzdłuż amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej zlokalizowana jest większość amerykańskich rafinerii i główne terminale eksportowe. Huragan Isaias ma dotrzeć do lądu w piątek wieczorem lub w sobotę rano. Europa jest obecnie silnie uzależniona od dostaw ropy naftowej i diesla z USA. Amerykańska ropa to blisko 20 proc. europejskiego importu ropy naftowej, a udział diesla z USA w strukturze importu do Europy przekroczył na dobre 50 proc.

Pomimo wszystko jest szansa, aby aktualnie rynek ustabilizował się na obecnych wyższych poziomach. Prezydent USA tymczasem zapowiedział, że do momentu wyborów połówkowych w USA nie zaatakuje Iranu, a przez Ormuz w nocy z 8 na 9 października przepłynęły 22 miliony baryłek ropy i produktów naftowych, czyli więcej niż przed wybuchem wojny (21 mln bbl/d)

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