Tych stacji paliw jest najwięcej. Nowy ranking

Tak wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie siedmiu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell, Circle K oraz Avia, zarządzana w Polsce przez Unimot, dysponowało siecią 4528 stacji (-2 m/m, +17 r/r).

Zestawienie najpopularniejszych stacji. TOP 7

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec września 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen – 1970 stacji (+1 m/m, +13 r/r)

2. bp – 575 (+2 m/m, -2 r/r)

3. Moya – 549 (b.z. m/m, +20 r/r)

4. MOL – 455 (b.z. m/m, -6 r/r)

5. Shell – 443 (b.z. m/m, -11 r/r)

6. Circle K – 384 (-5 m/m, -10 r/r)

7. Avia – 152 (b.z. m/m, +13 r/r)

Łącznie siedmiu największych operatorów dysponowało 4528 stacjami, co stanowiło ok. 57,2 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 919 placówek na koniec 2025 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN).

We wrześniu br. powiększyły się sieci Orlen (o 1 stację) i bp (o 2 stacje), sieć Circle K skurczyła się o 5 placówek, a pozostałe sieci (Moya, MOL, Shell i Avia) nie zmieniły stanu posiadania.

Radykalna obniżka cen paliw na stacjach Orlenu

Orlen znacznie obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw. Benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 – o 232 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 – o 226 zł, a oleju napędowego Ekodiesel – o 337 zł za metr sześcienny.

Z danych hurtowego cennika paliw Orlenu, w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 986 zł, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 – 6 tys. 793 zł, a olej napędowy Ekodiesel – 6 tys. 943 zł za metr sześc.

W piątek, ceny tych paliw w hurcie Orlenu wynosiły odpowiednio: 6 tys. 218 zł w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95, 7 tys. 019 zł w przypadku benzyny bezołowiowej Super Plus 98, a w przypadku oleju napędowego Ekodiesel 7 tys. 280 zł za metr sześc.

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