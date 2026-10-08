Świat odchodzi od paliw kopalnych. Podano graniczną datę

Jednocześnie autorzy raportu przewidują, że światowe emisje CO2 zmniejszą się o ok. 44 proc. względem obecnego poziomu 39 Gt do 22 Gt w 2050 roku, ale nadal nie będziemy nawet w połowie drogi do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Taka trajektoria przełożyłaby się na wzrost globalnej temperatury o 2,3°C do końca obecnego wieku.

W ocenie autorów raportu, ambicje ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C są już dziś praktycznie nieosiągalne, natomiast utrzymanie go poniżej 2°C nadal wydaje się realne, pod warunkiem zwiększenia zaangażowania.

Wzrost elektryfikacji

DNV przewiduje, że poziom elektryfikacji wzrośnie o ok. połowę do 2045 roku. Jeszcze w 2005 r. energia elektryczna odpowiadała za jedynie 16% finalnego zapotrzebowania na energię na świecie. Obecnie ten udział wynosi 21 proc., a do 2045 r. ma się zwiększyć do 33%. Liderem pod tym względem są Chiny, gdzie poziom elektryfikacji wynosi już obecnie 27 proc., a do 2060 r. ma przekroczyć 50 proc..

DNV to największe ogólnoświatowe towarzystwo klasyfikacyjne, doradca techniczny dla przemysłu morskiego, naftowego i gazowniczego oraz energetycznego, a także wiodący dostawca oprogramowania dla tychże branż.

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