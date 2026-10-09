Polska ma zapasy paliwa na ponad 91 dni. Minister zapowiada rozmowy z Saudyjczykami

Minister energii Miłosz Motyka uda się w niedzielę do Arabii Saudyjskiej. W rozmowie z Interią Biznes potwierdził, że wizyta będzie pierwszym etapem negocjacji dotyczących dostaw ropy naftowej i gazu do Polski. W rozmowach mają uczestniczyć również przedstawiciele Orlenu.

Szef resortu energii podkreślił, że dotychczasowe kontakty z władzami Arabii Saudyjskiej przebiegały pomyślnie. Przypomniał m.in. rozmowy prowadzone w Houston, podczas których poruszono kwestię wznowienia pracy ropociągu East-West.

"Ostatnie spotkania były bardzo dobre i poważne. Rozmawialiśmy na temat chociażby powrotu do pracy ropociągu East-West i wszystkie ich zapewnienia i deklaracje się sprawdziły" – powiedział Motyka.

Polska chce gwarancji dostaw ropy. Minister leci do Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska jest jednym z najważniejszych dostawców surowców energetycznych dla Polski. Jak wskazał minister, z tego kierunku pochodzi około połowy importowanej przez nasz kraj ropy naftowej.

Motyka zamierza wykorzystać wizytę do uzyskania zapewnień, że ewentualne zakłócenia na światowym rynku nie wpłyną na dostawy do Polski. "Chcę, żeby też przedstawiciele Orlenu, którzy z nami będą byli zapewnieni, że nie będzie żadnych przerw w dostawach" – podkreślił minister. Szef resortu energii wyjaśnił, że priorytetem jest zabezpieczenie Polski przed ewentualnym ograniczeniem wolumenu dostaw. Chodzi o zagwarantowanie ciągłości zaopatrzenia niezależnie od sytuacji na międzynarodowych szlakach transportowych.

Minister zwrócił uwagę na problemy występujące w innych państwach europejskich, w tym we Francji, gdzie według jego relacji na części stacji paliw pojawiły się niedobory.

Rezerwy paliw na ponad 91 dni. Co z cenami na stacjach?

W rozmowie z Interią Biznes Miłosz Motyka zapewnił, że polskie rezerwy paliw pozostają nienaruszone i obejmują okres przekraczający 91 dni. To istotna informacja w kontekście napięć na światowym rynku surowców i obaw o dostępność paliw w Europie.

Minister zaznaczył jednocześnie, że rozmowy o ewentualnym wpływie sytuacji na ceny paliw będą możliwe dopiero po uzyskaniu odpowiednich gwarancji dostaw do Polski.

Ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego jest także ropociąg East-West, umożliwiający transport saudyjskiej ropy w kierunku Morza Czerwonego z pominięciem cieśniny Ormuz. To szczególnie istotne w obliczu zagrożeń dla żeglugi na Bliskim Wschodzie. Alternatywna trasa może ograniczyć ryzyko zakłóceń transportu, choć nie eliminuje go całkowicie.