800 plus. Ważne przypomnienie ZUS w sprawie świadczenia
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Ekonomia

800 plus. Ważne przypomnienie ZUS w sprawie świadczenia

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Program "Rodzina 800 plus", zdjęcie ilustracyjne
Program "Rodzina 800 plus", zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Radek Pietruszka
ZUS przypomina, aby osoby, które pobierają świadczenie 800 plus i planują zmianę rachunku bankowego, muszą z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć nowy wniosek.

ZUS podkreśla, że ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, dlatego też nie warto odkładać załatwienia tej formalności na ostatnią chwilę.

Planujesz zmianę rachunku bankowego? Złóż nowy wniosek do ZUS o 800 plus

W nowym wniosku o świadczenie wychowawcze należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie konta będzie dostępna na portalu eZUS.

Świadczenie 800 plus ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwie członkowskim UE/EFTA, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek prowadzony w tym państwie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

800 plus. Komu przysługuje?

Świadczenie wychowawcze wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 roku życia. Przysługuje ono niezależnie od dochodów rodziny. Świadczenie otrzymują przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko wspólnie z nimi mieszka i pozostaje na ich utrzymaniu. Prawo do świadczenia mają również m.in. opiekunowie faktyczni i prawni, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.

Jeśli rodzice sprawują opiekę naprzemienną zgodnie z orzeczeniem sądu, w porównywalnych i powtarzających się okresach, każde z nich może pobierać połowę przysługującej kwoty świadczenia.

800 plus przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 roku. Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego. Przesłanie formularza do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800 plus przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Inne terminy obowiązują rodziców nowo narodzonych dzieci. Jeśli złożą oni wniosek o 800 plus w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia jego narodzin.

Po upływie tego okresu ZUS przyzna 800 plus od miesiąca złożenia wniosku. Trzymiesięczny termin obowiązuje także w przypadku objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

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Źródło: DoRzeczy.pl / zus.pl
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