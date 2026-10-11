Państwo dopłaci 240 zł do PPK. Trzeba spełnić jeden warunek

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania, w którym środki odkładają wspólnie pracownik i jego pracodawca. Dodatkowym wsparciem są dopłaty finansowane przez państwo.

Uczestnik programu może otrzymać dwa rodzaje takich świadczeń: jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną wynoszącą 240 zł. Ta druga jest przekazywana automatycznie, ale tylko osobom spełniającym ustawowe warunki. W 2026 roku kluczowe znaczenie ma suma wpłat, które wpłyną na rachunek PPK do końca grudnia – zauważa portal biznes.interia.pl.

Dopłata 240 zł do PPK. Ile trzeba zgromadzić w 2026 roku?

Zgodnie z przepisami prawo do dopłaty rocznej przysługuje uczestnikom, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosły co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Oznacza to, że standardowy próg uprawniający do otrzymania 240 zł wynosi 1009,26 zł. Co istotne, liczą się zarówno wpłaty finansowane przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Uwzględniane są również środki przekazane na wszystkie rachunki PPK danej osoby. Nie ma więc znaczenia, czy uczestnik programu zmienił w ciągu roku pracę i w związku z tym zaczął oszczędzać na nowym rachunku. Przy ustalaniu prawa do dopłaty bierze się pod uwagę łączną wartość wpłat.

Nie trzeba również uczestniczyć w programie przez pełne dwanaście miesięcy. Wystarczy, aby do końca roku osiągnąć wymagany próg.

Niektórzy muszą zgromadzić tylko 252,32 zł

Przepisy przewidują korzystniejsze zasady dla osób o niższych dochodach, które skorzystały z możliwości obniżenia swojej wpłaty podstawowej poniżej standardowych 2 proc. wynagrodzenia.

Takie rozwiązanie jest dostępne dla pracowników, których łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł nie przekracza 120 proc. płacy minimalnej, czyli w 2026 roku 5767,20 zł brutto.

W ich przypadku wystarczy zgromadzić 25 proc. standardowego progu, a więc 252,32 zł. Trzeba jednak pamiętać, że przekroczenie limitu dochodowego w miesiącu korzystania z obniżonej wpłaty może pozbawić prawa do dopłaty za cały rok. Dla przykładu pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie i wpłacający standardowe 2 proc. pensji odkłada miesięcznie 96,12 zł. Pracodawca dopłaca kolejne 72,09 zł, czyli 1,5 proc. wynagrodzenia.

Łącznie na rachunek trafia więc 168,21 zł miesięcznie. Przy takiej kwocie wystarczy sześć miesięcy wpłat, aby przekroczyć standardowy próg wymagany do uzyskania dopłaty rocznej.

Jak nie stracić 240 zł? Warto sprawdzić rachunek już w październiku

Na niespełnienie warunków szczególnie narażone są osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w PPK w drugiej połowie roku, pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy lub miały dłuższe przerwy w zatrudnieniu. Znaczenie mogą mieć także zwolnienia lekarskie. Wpłat do PPK nie nalicza się bowiem od wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego.

Aby sprawdzić sytuację, wystarczy zalogować się na rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową i zweryfikować wartość wpłat przekazanych w 2026 roku.

Osoby, którym do osiągnięcia wymaganego progu brakuje niewielkiej kwoty, mogą rozważyć złożenie pracodawcy deklaracji dodatkowej wpłaty. Pracownik ma możliwość przeznaczania na ten cel do 2 proc. swojego wynagrodzenia, ponad wpłatę podstawową.

Deklaracja zaczyna obowiązywać od miesiąca następującego po jej złożeniu, dlatego z decyzją nie warto zwlekać.

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