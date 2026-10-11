Kto będzie uczył polskie dzieci? Eurostat ujawnia niepokojące dane

Europejski Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia w szkołach podstawowych i średnich w państwach Unii Europejskiej. Z zestawienia wynika, że w 2024 roku w całej Wspólnocie pracowało 5,30 mln nauczycieli, czyli o 36,5 tys. więcej niż rok wcześniej.

Zdecydowaną większość kadry stanowią kobiety, których udział wynosi 72,9 proc. Mężczyźni odpowiadają za pozostałe 27,1 proc.

Największy niepokój może jednak budzić struktura wiekowa pracowników oświaty. Aż 40,4 proc. nauczycieli w UE ma co najmniej 50 lat. Tymczasem osoby, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, stanowią zaledwie 8 proc. zatrudnionych.

Polska wśród trzech państw z najmniejszą liczbą młodych nauczycieli

Jeszcze gorzej pod względem udziału najmłodszych pedagogów wypada Polska. Z danych Eurostatu wynika, że nauczyciele poniżej 30. roku życia stanowią u nas jedynie 4 proc. całej kadry. To jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Mniejszy odsetek odnotowano tylko na Cyprze, gdzie wyniósł 3,1 proc., oraz w Portugalii – 3,3 proc.

Dla porównania w Luksemburgu młodzi nauczyciele stanowią 15,3 proc. kadry, w Danii 15,2 proc., w Belgii 14,9 proc., a w Austrii 14,6 proc.

Oznacza to, że w niektórych państwach udział nauczycieli przed trzydziestką jest niemal czterokrotnie większy niż w Polsce.

Starzenie się kadry nauczycielskiej szczególnie wyraźnie widać w kilku państwach Unii Europejskiej. Najwyższy udział nauczycieli w wieku co najmniej 50 lat odnotowano na Litwie, gdzie wynosi on 58,4 proc. Niewiele niższe wskaźniki występują w Portugalii (55,6 proc.), we Włoszech (54,3 proc.) oraz na Łotwie (54 proc.). W Estonii osoby z tej grupy wiekowej stanowią 50,6 proc. kadry.

Na przeciwnym biegunie znalazły się Irlandia, Malta i Luksemburg. Tam nauczyciele mający co najmniej 50 lat stanowią odpowiednio 20,8 proc., 20,9 proc. i 22 proc. ogółu.

Eurostat zwraca również uwagę na różnice między kobietami i mężczyznami w poszczególnych grupach wiekowych. Wśród większości roczników udział mężczyzn wynosi od 26 do 30 proc. Wyjątkiem są nauczyciele, którzy ukończyli 65 lat. W tej grupie mężczyźni stanowią 35,6 proc.

Według unijnego urzędu statystycznego może to być związane m.in. z różnicami dotyczącymi wieku emerytalnego.

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