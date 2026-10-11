Wielka akcja policji w całym kraju. Zatrzymano ponad 100 osób

Po tragicznych wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce policja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę operację mającą zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych. W niedzielę funkcjonariusze podsumowali dotychczasowe działania.

Jak przekazano w komunikacie, policjanci skontrolowali ponad 64 tys. placówek oświatowych na terenie kraju. Zatrzymano 117 osób. Do godziny 6.00 rano w niedzielę odnotowano 275 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" – przekazano.

Ataki w polskich szkołach

Ogólnopolską akcję zarządzono w reakcji na serię brutalnych zdarzeń z ostatnich dni. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni absolwent placówki zaatakował nożem troje pracowników. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 37-letnia woźna.

Dzień wcześniej dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam 19-letni napastnik ranił kilka osób na terenie szkoły, a następnie kolejne osoby w pobliskim parku.

W plecaku sprawcy znajdował się również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Gdy zaczął wydobywać się z niego dym, nauczycielka i uczniowie wyrzucili plecak przez okno. Policjanci udaremnili także potencjalny atak w jednej ze szkół w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który miał grozić popełnieniem niebezpiecznego czynu, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Dotychczas służby nie potwierdziły, że ostatnie ataki były ze sobą powiązane lub stanowiły element zorganizowanej internetowej akcji.

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