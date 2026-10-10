Atak w szkole w Warszawie. Trzy osoby ranne

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę przed szkołą przy ul. Mińskiej na Pradze w Warszawie.

Napastniczką okazała się 21-lenia kobieta, która w budynku szkoły zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety: w wieku 17 i 24 lat.

Zaatakowana nożem 17-latka trafiła do szpitala w stanie nie zagrażającym życiu. Stan pozostałych dwóch kobiet nie wymaga hospitalizacji.

Nie jest znany motyw działania napastniczki. 21-latka zaatakowała nożem wewnątrz budynku, w sekretariacie szkoły. 21-latka uczyła się w tej szkole.

Na miejscu ataku trwa interwencja służb. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i zabezpieczają ślady.

Ataki w polskich szkołach

Od czwartkowego wieczora policja zatrzymuje młodzież, która publikuje w internecie nagrania wideo, w którym grozi atakami w szkołach.

Dzieje się tak po tym, jak w czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek zaatakował w szkole przy użyciu noża. Trzy osoby zostały ranne. 37-letnia woźna, która próbowała zatrzymać napastnika, zmarła na skutek ataku. Napastnika obezwładnił dyrektor szkoły. Z kolei w środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.

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