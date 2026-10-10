Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, został w sobotę zapytany w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) o ewentualne tło zagraniczne fali fałszywych alarmów i dezinformacji skierowanej do szkół.

Fałszywe alarmy w polskich szkołach. Służby badają wątek rosyjski

Minister podkreślił, że służby sprawdzają wszystkie hipotezy.

– Badamy wszystkie wątki. Trzeba dużej pracy operacyjnej, policji, służb, NASK-u, żeby różne kwestie powyjaśniać. Natomiast na pewno jest tak we wszystkich sprawach (…), które wstrząsają polską opinią publiczną, że Rosja, ich zdolności internetowe dolewają oliwy do ognia – dodał.

Tomasz Siemoniak wyjaśnił, że celem działań dezinformacyjnych strony rosyjskiej jest podważanie zaufania do organów państwa.

– Próbują zawsze pokazywać Polskę jako państwo niestabilne, jako państwo, którego władze są słabe, którego wojsko i służby są słabe. Zatem można się domyślać, że tu też palce mogły być maczane, ale najpierw dowody, konkrety, a potem będziemy kogokolwiek oskarżać – powiedział.

Fala ataków w szkołach

Od czwartkowego wieczora policja zatrzymuje młodzież, która publikuje w internecie nagrania wideo, w którym grozi atakami w szkołach.

Dzieje się tak po tym, jak w czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek zaatakował w szkole przy użyciu noża. Trzy osoby zostały ranne. 37-letnia woźna, która próbowała zatrzymać napastnika, zmarła na skutek ataku. Napastnika obezwładnił dyrektor szkoły. Z kolei w środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.

W sobotę w szkole w Warszawie 21-latka zaatakował przy użyciu noża. Ranne zostały trzy osoby.

Patrole policji wrócą w poniedziałek do szkół. W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie placówek, dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek, zatrzymano 76 osób.

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