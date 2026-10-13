Nawet 400 zł więcej miesięcznie dla seniorów. Duża podwyżka od 1 stycznia

Jak wylicza "Dziennik Gazeta Prawna", seniorzy mogą zyskać nawet 400 zł brutto miesięcznie, czyli 4800 zł rocznie. Podwyżki zostaną wprowadzone automatycznie.

Renta wdowia 2027. Ile wyniosą podwyżki?

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", wysokość podwyżki będzie zależała od kwoty drugiego świadczenia. Przy świadczeniu wynoszącym 2000 zł brutto dodatkowa wypłata wzrośnie z 300 do 500 zł, czyli o 200 zł miesięcznie. Przy kwocie 2500 zł będzie to wzrost z 375 do 625 zł, a więc o 250 zł.

Jeśli drugie świadczenie wynosi 3000 zł, wypłata zwiększy się z 450 do 750 zł, czyli o 300 zł miesięcznie. Z kolei przy świadczeniu w wysokości 4000 zł senior otrzyma 1000 zł zamiast dotychczasowych 600 zł. To 400 zł więcej miesięcznie i 4800 zł brutto rocznie.

Średnio 253 zł więcej. Dane ZUS

Według danych ZUS z 12 sierpnia 2026 roku przeciętna kwota wynikająca z wypłaty 15 proc. drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie. "DGP" wylicza, że po zwiększeniu udziału do 25 proc. kwota ta wyniosłaby około 632 zł. Oznaczałoby to średni wzrost o około 253 zł miesięcznie, czyli ponad 3000 zł rocznie. To szacunek, a nie oficjalna prognoza ZUS.

W czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało 993,4 tys. osób. Od uruchomienia programu przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln uprawnionych.

Nie wszyscy dostaną pełną podwyżkę. Ważny limit

Łączna wysokość świadczeń objętych limitem renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to 5935,47 zł brutto miesięcznie. Limit pozostanie na tym poziomie w styczniu i lutym 2027 roku.

Przykładowo senior z emeryturą 5000 zł i rentą rodzinną 4000 zł mógłby od stycznia otrzymywać łącznie 6000 zł. Ze względu na limit ZUS wypłaci mu jednak maksymalnie 5935,47 zł.

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