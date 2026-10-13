Maszyny idą do pracy. Zakład w Tczewie "zatrudni" ok 1,5 tys. robotów

– Chcemy, aby logistyka otwierała przed Grupą LPP nowe możliwości wzrostu. Dlatego w Tczewie projektujemy zaplecze z myślą o dalszym skalowaniu biznesu. Łączymy dużą pojemność magazynu, wysoką przepustowość i możliwość modułowej rozbudowy systemu. To szczególnie ważne w obliczu rosnącej sprzedaży internetowej oraz nowych potrzeb związanych z marketplace Sinsay. Dzięki zwiększeniu wykorzystania kubatury budynku będziemy mogli oferować naszym klientom jeszcze szerszy zakres dostępnych produktów. Dla nas miarą sukcesu tej inwestycji będzie zdolność do utrzymania sprawnej obsługi zamówień również wtedy, gdy ich liczba i różnorodność znacząco wzrosną – powiedział prezes LPP Logistics Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Roboty idą do pracy

Jednym z elementów przygotowujących logistykę do dalszego wzrostu będzie nowy system automatyzacji w Tczewie. Podpisana umowa stanowi kontynuację współpracy LPP Logistics z Hai Robotics, której rozwiązania są już wykorzystywane w obiektach logistycznych spółki pod Bydgoszczą i w rumuńskim Bolintin-Deal. Wdrożenie w Tczewie będzie jednak rozwiązaniem o zupełnie nowej skali i architekturze operacyjnej. Ponad 1500 autonomicznych robotów HaiPick Climb będzie obsługiwać strefę magazynową o powierzchni 30 tys. m2, obejmującą 1,2 mln miejsc składowania. System zapewni przepustowość przekraczającą 24 tys. pojemników na godzinę, umożliwiając składowanie większej ilości towaru na mniejszej powierzchni i szybszą kompletację zamówień, także w szczytach sprzedażowych.

System HaiPick Climb będzie działał w modelu goods-to-person, w którym autonomiczne roboty dostarczają pojemniki z produktami bezpośrednio do stanowisk operatorów, ograniczając konieczność pokonywania przez pracowników znacznych odległości między regałami w celu kompletacji zamówień. Dzięki możliwości wspinania się po konstrukcji regałów urządzenia mogą pobierać pojemniki z różnych poziomów składowania. W połączeniu z rozwiązaniem double-deep, pozwalającym na przechowywanie towarów na podwójną głębokość, umożliwi to maksymalne wykorzystanie dostępnej kubatury magazynu przy zachowaniu wysokiej przepustowości operacji, podano także.

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni ponad 700 tys. m2. LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W roku obrotowym 2025 (luty 2025 – styczeń 2026) spółka miała 23,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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