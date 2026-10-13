Wniosek do KE ws. CPK. Chodzi o 63 mln euro
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Ekonomia

Wniosek do KE ws. CPK. Chodzi o 63 mln euro

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Flagi UE przed gmachem Komisji Europejskiej
Flagi UE przed gmachem Komisji Europejskiej Źródło: Pexels
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła do Komisji Europejskiej trzy wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu inwestycyjnego Port Polska. Łączna wartość zgłoszonych aplikacji to ponad 63 mln euro. Obejmują one m.in. budowę infrastruktury dla kolei dużych prędkości (KDP) oraz przygotowanie wstępnej dokumentacji na potrzeby połączeń transgranicznych, podał Port Polska.

"Spółka aplikuje o środki z instrumentu 'Łącząc Europę' 2021-2027 (CEF 2 Reflow). Program ma wspierać budowę i modernizację kluczowej infrastruktury transportowej w Europie. Na liście priorytetów znajdują się m.in. inwestycje kolejowe, żegluga śródlądowa, elektryfikacja transportu oraz rozwiązania cyfrowe. Do rozdysponowania jest 1,1 mld euro. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2027 r." – czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie na CPK

Wnioski złożone przez spółkę na realizację zadań w ramach programu inwestycyjnego Port Polska dotyczą:

1. Budowy odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Retkinia (tunel KDP) usprawniającego połączenie kolejowe na sieci bazowej TEN-T. Kwota dotacji: 30 mln euro. Czas trwania projektu: 28.09.2026 – 30.09.2028 Zakres: Projekt zakłada budowę komory podziemnej nr 5 – Etap I oraz Drążenie Tunelu KDP sekcja I i II.

2. Opracowania dokumentacji przedprojektowej dla połączeń transgranicznych. Kwota dotacji: 3,23 mln euro. Czas trwania projektu: 01.11.2026 – 30.10.2029. Zakres: Opracowanie analiz popytu na trzech korytarzach na odcinkach transgranicznych. Przygotowanie elementów dokumentacji przedprojektowej

3. Budowy wybranych elementów kolei dużych prędkości w korytarzu sieci bazowej Morze Północne – Bałtyk na odcinku Warszawa – Łódź Niciarniana (z wyłączeniem Węzła CPK). Kwota dotacji: 30 mln euro. Czas trwania projektu: 12.10.2026 – 31.12.2030 Zakres: Fizyczne rozpoczęcie budowy dwutorowej linii KDP nr 85 na odcinku Warszawa-Łódź poprzez przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych na całym ciągu oraz rozpoczęcie robót ziemnych na pododcinkach ZP2 i ZP3, wymieniono.

"Port Polska aktywnie pozyskuje finansowanie unijne dla kolejnych etapów inwestycji. Spółka otrzymała dotychczas ponad 600 mln zł dofinansowania na projekty kolejowe. Pomyślnie rozliczyła cztery projekty z instrumentu CEF. Przygotowywane są kolejne dokumentacje aplikacyjne o wsparcie. Obecnie Port Polska przygotowuje dokumentacje aplikacyjną do Programu FEnIKS o 70 mln zł dotacji na docelowe zasilanie nowego lotniska. Łącznie wartość przygotowywanych obecnie wniosków o dofinansowanie z CEF i FEnIKS może przekroczyć 350 mln zł. Spółka uczestniczy także w pracach nad nową perspektywą finansową UE na lata 2028-2034" – czytamy także.

Port Polska to program inwestycyjny obejmujący budowę: nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, budowę centrum logistycznego, Airport City oraz działania związane z rozwojem regionu realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

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Źródło: ISBNews
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