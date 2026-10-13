Wniosek do KE ws. CPK. Chodzi o 63 mln euro

"Spółka aplikuje o środki z instrumentu 'Łącząc Europę' 2021-2027 (CEF 2 Reflow). Program ma wspierać budowę i modernizację kluczowej infrastruktury transportowej w Europie. Na liście priorytetów znajdują się m.in. inwestycje kolejowe, żegluga śródlądowa, elektryfikacja transportu oraz rozwiązania cyfrowe. Do rozdysponowania jest 1,1 mld euro. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2027 r." – czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie na CPK

Wnioski złożone przez spółkę na realizację zadań w ramach programu inwestycyjnego Port Polska dotyczą:

1. Budowy odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Retkinia (tunel KDP) usprawniającego połączenie kolejowe na sieci bazowej TEN-T. Kwota dotacji: 30 mln euro. Czas trwania projektu: 28.09.2026 – 30.09.2028 Zakres: Projekt zakłada budowę komory podziemnej nr 5 – Etap I oraz Drążenie Tunelu KDP sekcja I i II.

2. Opracowania dokumentacji przedprojektowej dla połączeń transgranicznych. Kwota dotacji: 3,23 mln euro. Czas trwania projektu: 01.11.2026 – 30.10.2029. Zakres: Opracowanie analiz popytu na trzech korytarzach na odcinkach transgranicznych. Przygotowanie elementów dokumentacji przedprojektowej

3. Budowy wybranych elementów kolei dużych prędkości w korytarzu sieci bazowej Morze Północne – Bałtyk na odcinku Warszawa – Łódź Niciarniana (z wyłączeniem Węzła CPK). Kwota dotacji: 30 mln euro. Czas trwania projektu: 12.10.2026 – 31.12.2030 Zakres: Fizyczne rozpoczęcie budowy dwutorowej linii KDP nr 85 na odcinku Warszawa-Łódź poprzez przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych na całym ciągu oraz rozpoczęcie robót ziemnych na pododcinkach ZP2 i ZP3, wymieniono.

"Port Polska aktywnie pozyskuje finansowanie unijne dla kolejnych etapów inwestycji. Spółka otrzymała dotychczas ponad 600 mln zł dofinansowania na projekty kolejowe. Pomyślnie rozliczyła cztery projekty z instrumentu CEF. Przygotowywane są kolejne dokumentacje aplikacyjne o wsparcie. Obecnie Port Polska przygotowuje dokumentacje aplikacyjną do Programu FEnIKS o 70 mln zł dotacji na docelowe zasilanie nowego lotniska. Łącznie wartość przygotowywanych obecnie wniosków o dofinansowanie z CEF i FEnIKS może przekroczyć 350 mln zł. Spółka uczestniczy także w pracach nad nową perspektywą finansową UE na lata 2028-2034" – czytamy także.

Port Polska to program inwestycyjny obejmujący budowę: nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, budowę centrum logistycznego, Airport City oraz działania związane z rozwojem regionu realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

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