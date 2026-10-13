Kolejny cyberatak. W tle Polska

Holenderski portal NOS.nl, powołując się na anonimowe źródła, poinformował, że w ataku wykorzystano serwery komputerowe w kilku krajach. "Są to serwery w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Mołdawii i Turcji" – czytamy.

Taka informacja nie oznacza jednak, że hakerzy działali z terytoriów wymienionych państw. Mogli bowiem przekierować ruch przez serwery znajdujące się w różnych zakątkach globu.

Holenderscy eksperci wskazują na duże prawdopodobieństwo scenariusza, w którym ktoś uzyskał dostęp do systemów firmy. Sieć supermarketów nie potwierdza jednak oficjalnie włamania, a sytuację tłumaczy "incydentem cyberbezpieczeństwa". Część systemów wyłączono zapobiegawczo w celu zabezpieczenia infrastruktury i ograniczenia ewentualnych szkód.

Ataki hakerskie w Polsce

Do podobnych sytuacji dochodziło również w Polsce. W sierpniu br. sieć sklepów Żabka stała się celem ataku cyberprzestępców, którzy wykradli dane pracowników oraz partnerów biznesowych sieci.

Na początku sierpnia na jednym z forów hakerskich pojawiła się oferta sprzedaży informacji za 5 tys. euro. Firma potwierdziła, że doszło do nieautoryzowanego dostępu do wybranych zasobów technicznych i zgłosiła sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organów ścigania.

Informacje o ataku jako pierwszy opisał portal Niebezpiecznik. Do redakcji i zagranicznych mediów trafiły wiadomości od osób podających się za sprawców włamania. Kilka godzin później na forum wykorzystywanym przez cyberprzestępców pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży danych wykradzionych z systemów Żabki.

Do wpisu dołączono próbkę plików, która ma świadczyć o tym, że napastnicy uzyskali dostęp do systemu Jira, wykorzystywanego do obsługi zgłoszeń technicznych i zarządzania projektami. Według informacji przekazanych przez hakerów wyciek obejmuje 541 tys. rekordów zawierających nazwiska, adresy e-mail oraz nazwy użytkowników należących do pracowników i kontraktorów.

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