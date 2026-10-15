Oferował kredyty na 4 proc. KNF ostrzega przed tym "bankiem"

Podmiot oferował w internecie konta, pożyczki, karty kredytowe i produkty inwestycyjne. KNF zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu naruszenia Prawa bankowego. Za takie przestępstwo grozi nawet 20 mln zł grzywny i 5 lat więzienia.

Oferował kredyty, konta i inwestycje

Wolbórz Bank Polska prowadził działalność za pośrednictwem strony internetowej wolborzb.com.pl, która obecnie jest niedostępna. Zastrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczą posługiwania się określeniem "bank" bez wymaganych uprawnień.

Wolbórz Bank Polska przedstawiał swoją działalność jako opartą na modelu tzw. unii kredytowej. W ofercie znajdowały się rachunki depozytowe, pożyczki, karty kredytowe, plany emerytalne oraz produkty inwestycyjne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Podmiot reklamował m.in. karty kredytowe z oprocentowaniem wynoszącym 4 proc. rocznie oraz konta oszczędnościowe oferujące wysokie zyski.

KNF zawiadomiła prokuraturę. Grozi 20 mln zł grzywny

Urząd KNF skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa dotyczy art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Przepis zabrania nieuprawnionego używania określeń "bank" lub "kasa" w nazwie, opisie działalności albo reklamie. Zgodnie z art. 171 ust. 1 za jego naruszenie grozi grzywna do 20 mln zł i kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Według danych z 15 października 2026 r. na liście ostrzeżeń publicznych KNF znajdowało się 668 wpisów. Wykaz obejmuje podmioty, wobec których pojawiły się podejrzenia naruszenia przepisów, oraz informacje o związanych z nimi postępowaniach.

Komisja zaleca sprawdzanie listy ostrzeżeń i oficjalnych rejestrów przed powierzeniem pieniędzy nieznanej instytucji finansowej. Wykaz jest dostępny bezpłatnie na stronie KNF.

Czytaj też:

UOKiK nie miał litości. Gigantyczne kary dla czterech znanych banków