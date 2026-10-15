Sieć supermarketów zapowiedziała zwolnienia grupowe. Obejmą cztery miasta

Carrefour Polska w ramach transformacji i przeglądu rentowności sklepów uruchomił procedurę zwolnień grupowych. Redukcja będzie dotyczyć podmiotów francuskiej sieci w Warszawie (CH Bemowo), Sieradzu, Olsztynie (ul. Narcyzowa). Cięcia obejmą maksymalnie 210 etatów.

"W wyniku prowadzonych analiz całego portfolio spółka zdecydowała o podjęciu działań operacyjnych, a w konsekwencji o objęciu procedurą zwolnień grupowych pracowników ze sklepów zlokalizowanych w Warszawie w Centrum Handlowym Bemowo, w Sieradzu, w Olsztynie (ul. Narcyzowa) oraz w Bełchatowie. Decyzja ta związana jest z wygaśnięciem umów najmu w niektórych z nich, jak również długotrwałym brakiem rentowności wskazanych placówek, której nie udało się odzyskać pomimo wdrożenia planu naprawczego. Jednocześnie spółka kontynuuje wdrażanie nowego modelu operacyjnego w swoich formatach supermarketów i hipermarketów. Celem realizowanych przez spółkę działań jest uproszczenie organizacji pracy oraz dalsza poprawa efektywności funkcjonowania sklepów oraz w centrali firmy" – poinformowało biuro prasowe sieci w komunikacie, cytowanym przez serwis dlahandlu.pl.

Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska

Niedawno Carrefour Polska przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych. Z końcem września firma zakończyła proces konsultacji ze związkami zawodowymi. Redukcja etatów potrwa do grudnia tego roku. Spółka zapewnia, że będzie podejmować działania mające na celu zmniejszenie skali zwolnień grupowych, proponując niektórym pracownikom przejście do innych sklepów należących do sieci lub objęcie nowych funkcji w organizacji.

Carrefour Polska od dłuższego czasu analizuje rentowność swoich sklepów w Polsce. W ciągu roku z naszego kraju zniknęło ok. 70 placówek francuskiej sieci.

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