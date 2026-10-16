Szczyt G20. Prezes NBP rozmawiał z szefami FED i EBC

Spotkanie w stolicy Tajlandii odbyło się w ramach Dorocznych Spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Prezes NBP rozmawiał m.in. z Kevinem Warshem (przewodniczącym Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych), Christine Lagarde (prezes Europejskiego Banku Centralnego) oraz Ajayem Bangą (prezesem Banku Światowego).

Glapiński wskazuje na AI

Rozmowy dotyczyły bieżących wyzwań stojących przed bankami centralnymi, w tym konieczności utrzymania ich niezależności, która jest fundamentem stabilności cen i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Glapiński podkreślał szczególną rolę sztucznej inteligencji, która opiera się na energii, kapitale ludzkim i mikroprocesorach. Wskazywał, że zadaniem rządów jest prowadzenie takiej polityki, która umożliwi szybko rozwój AI.

Prezes NBP przedstawił również bieżącą sytuację makroekonomiczną Polski w kontekście globalnego wzrostu cen energii. Podkreślił, że Narodowy Bank Polski będzie – tak jak dotychczas – prowadził politykę pieniężną, która zapewni stabilność cen.

Rząd chce postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu

W piątek 9 października sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie dotyczące wstępnego wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek złożyła 26 marca 2024 r. grupa posłów koalicji rządowej. Prezesowi NBP zarzucono m.in. pośrednie finansowanie deficytu budżetowego poprzez skup aktywów w latach 2020–2021, prowadzenie tego skupu bez należytego upoważnienia RPP oraz naruszenie zasady apolityczności.

Decyzję tę oraz jej możliwe skutki skomentował na antenie stacji Newsmax prof. Ireneusz Dąbrowski, ekonomista i prawnik ze Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Polityki Pieniężnej. – Trzeba jasno powiedzieć, że zarzuty są niecelowe. Wszystkie banki na całym świecie przeprowadzają tego rodzaju operacje, w trakcie COVID-19 przeprowadzały operacje walutowy i strukturalne operacje otwartego rynku – wskazał ekspert w programie "Pytanie na dziś".

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