Nie każdy emeryt musi wymieniać dowód. Decyduje data wydania dokumentu

Dowód osobisty to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo. Obowiązek jego posiadania dotyczy każdego pełnoletniego obywatela Polski zamieszkującego na terytorium kraju.

Obecnie wydawane dowody mają określony termin ważności. Dla większości dorosłych wynosi on dziesięć lat. Po jego upływie konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu. Istnieje jednak wyjątek dotyczący części seniorów. Osoby, które przed laty otrzymały dowód osobisty ważny bezterminowo, mogą nadal się nim posługiwać.

Którzy seniorzy nie muszą wymieniać dowodu?

Przepisy obowiązujące przed 1 marca 2015 roku pozwalały na wydawanie bezterminowych dowodów osobistych osobom, które ukończyły 65 lat. Rozwiązanie to dotyczyło dokumentów wydawanych od 1 stycznia 2001 roku do 28 lutego 2015 roku. Warunkiem było ukończenie 65. roku życia w chwili ubiegania się o dokument oraz wystąpienie o wydanie dowodu bez oznaczonego terminu ważności.

Nie oznacza to zatem, że każdy obecny 65-latek jest zwolniony z obowiązku wymiany dokumentu. Decydujące znaczenie ma to, czy dowód rzeczywiście został wydany bezterminowo.

Na starszych dokumentach w polu dotyczącym terminu ważności widnieje wtedy zapis "NIEOZNACZONY". Jeśli senior posiada taki dowód, nie musi wymieniać go tylko dlatego, że od jego wydania minęło dziesięć lub więcej lat.

Potwierdza to oficjalny portal rządowy Gov.pl, który wskazuje, że dowody wydane przed 1 marca 2015 roku zachowują ważność zgodnie z terminami określonymi w tych dokumentach.

Ile lat ważne są obecnie wydawane dowody?

Od 7 listopada 2021 roku obowiązują zasady wydawania dowodów osobistych z odciskami palców. Standardowy okres ważności zależy od wieku osoby, dla której przygotowywany jest dokument. Dla osób, które ukończyły 12 lat, wynosi dziesięć lat. Dokumenty dzieci poniżej 12. roku życia są natomiast ważne przez pięć lat.

Wyjątek dotyczy osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców ze względu na fizyczną przeszkodę. W takim przypadku dowód może być ważny tylko 12 miesięcy. Jeżeli przeszkoda uniemożliwiająca pobranie odcisków jest trwała, osobie, która ukończyła 12 lat, wydaje się dokument ważny przez dziesięć lat. Od marca 2015 roku bezterminowe dowody osobiste nie są już wydawane. Nie oznacza to jednak utraty ważności dokumentów otrzymanych wcześniej.

Posiadanie dokumentu z zapisem "NIEOZNACZONY" nie oznacza, że w żadnych okolicznościach nie będzie konieczne wyrobienie nowego. Wniosek o wymianę należy złożyć między innymi w przypadku zmiany danych osobowych, takich jak nazwisko, utraty lub zniszczenia dokumentu czy takiej zmiany wyglądu, która utrudnia identyfikację. Nowy dowód może być również potrzebny w razie kradzieży tożsamości, gdy zachodzi podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych. Nie ma natomiast obowiązku wymiany starszego dokumentu wyłącznie z powodu zmiany adresu zameldowania. Senior może też dobrowolnie zdecydować się na nowoczesny e-dowód, który umożliwia korzystanie z dodatkowych usług elektronicznych.

Nowo wydany dokument będzie już posiadał określony termin ważności.

Wymiana dowodu jest bezpłatna. Ile trzeba czekać?

Wyrobienie nowego dowodu osobistego nic nie kosztuje. Dotyczy to zarówno pierwszego dokumentu, jak i jego wymiany. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zameldowania.

Dostępna jest również możliwość rozpoczęcia procedury przez internet lub aplikację mObywatel. W przypadku osób, od których wymagane jest pobranie odcisków palców, konieczna będzie także wizyta w urzędzie w celu uzupełnienia danych biometrycznych.

Na wydanie dokumentu urząd ma standardowo do 30 dni.

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