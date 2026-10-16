Nowe dane GUS. Domański: Gospodarka rośnie jeszcze szybciej

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,7 proc. w I kw. br. i o 4,1 proc. w II kw. br. po rewizji o +0,2 pkt proc. dla obu tych okresów, podał Główny Urząd Statystyczny

"W porównaniu z poprzednim szacunkiem dynamika realnego PKB w ujęciu rok do roku wzrosła o 0,2 pkt proc. w I i II kwartale 2026 r. Na rewizję wpłynęły m. in. zmiany w spożyciu publicznym i nakładach brutto na środki trwałe" – czytamy w komunikacie.

GUS zrewidował również wzrost PKB we wszystkich kwartałach 2025 r. o +0,2 pkt proc. do odpowiednio: 3,4 proc., 3,5 proc., 4,0 proc. i 4,3 proc. Za cały ubiegły rok wzrost PKB po rewizji o +0,2 pkt proc. sięgnął 3,8 proc.

Te dane skomentował minister Andrzej Domański. "Ponad 4 proc. wzrostu! Polska gospodarka rośnie jeszcze szybciej. GUS podniósł swoje szacunki PKB. W II kwartale 2026 r. nasza gospodarka urosła o 4,1 proc. r/r, a za lepszym wynikiem stoją mocniejsze wyniki inwestycji. Pomimo światowych zawirowań wrzucamy wyższy bieg. #PolskaGórą" – napisał Domański w mediach społecznościowych.

Deficyt budżetu państwa po wrześniu

Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2026 roku w stosunku do ustawy budżetowej na 2026 rok. Dochody wyniosły 438,8 mld zł, czyli 67,8 proc. Wydatki – 611,0 mld zł, czyli 66,5 proc., a deficyt – 172,2 mld zł, czyli 63,4 proc.

W okresie styczeń – wrzesień 2026 roku dochody budżetu państwa wyniosły 438,8 mld zł, czyli 67,8 proc. planu i były wyższe o ok. 23,3 mld zł (czyli 5,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (415,6 mld zł, czyli 65,7 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 389,2 mld zł i były wyższe o około 23,3 mld zł (czyli 6,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2025 roku.

Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok w Sejmie

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, którą zajmuje się Sejm, założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3 proc., a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8 proc.

W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 281,2 mld zł.

Dochody z CIT w 2027 roku mają wynieść 94,6 mld zł, dochody z VAT zaplanowano na 363,7 mld zł, a dochody z PIT prognozowane są na 33,4 mld zł. Dochody samorządów związane z udziałem w podatku PIT wzrosną ze 193,8 mld zł w 2026 roku do 206,7 mld zł w 2027 roku, czyli o 6,6 proc.

W ubiegły czwartek Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2027 rok w pierwszym czytaniu, w efekcie projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych. Prace nad przyszłorocznym budżetem mają potrwać do 15 stycznia. Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej.

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