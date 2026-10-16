Dobre informacje dla kierowców. Paliwo będzie tańsze

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,89 zł, benzyny 98 – 7,68 zł za litr, a oleju napędowego 8,00 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw. W weekend i poniedziałek taniej niż w piątek

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,95 zł, benzyny 98 – 7,76 zł, a oleju napędowego – 8,03 zł.

Oznacza to, że w sobotę, niedzielę i poniedziałek, kierowcy zapłacą za paliwo mniej niż w piątek.

Prezydent podpisał ustawę. Pakiet CPN znów wszedł w życie

1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent oczekiwał jednak, podpisując ustawę, że ceny paliw spadną do deklarowanego przez premiera Donalda Tuska poziomu 5,19 zł za litr.

Po tym, jak prezydent podpisał ustawę, weszła w życie trzecia odsłona pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej).

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie obniżki podatków ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe, które osiągają ponadprzeciętne zyski.

Rząd zakłada, że cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

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