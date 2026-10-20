Wszystkich Świętych coraz bliżej. Ile zapłacimy za znicze i kwiaty?

1 listopada wspominamy Wszystkich Świętych: wyniesionych na ołtarze i otaczanych kultem oraz tych anonimowych. W całej Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, odwiedza się groby bliskich. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy (w tym roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę).

Przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych to dla wielu osób nie tylko porządkowanie grobów bliskich, ale także zakup zniczy i kwiatów. Różnice cenowe są znaczące.

Tyle zapłacimy za znicze i kwiaty na Wszystkich Świętych

"Dziennik Gazeta Prawna" zwrócił uwagę, że sezon jesienny przyniósł spore podwyżki cen wosku, parafiny oraz kosztów transportu, co mocno uderzyło w marże drobnych handlarzy. Z kolei duże sieci handlowe i markety mogą już tradycyjnie pozwolić sobie na liczne promocje.

W dyskontach za małe szklane znicze, których czas palenia wynosi do 24 godzin, zapłacimy obecnie od 3,50 do 6 zł za sztukę. W przypadku promocji wielopakowych ceny te spadają nawet poniżej 3 zł za sztukę. Za średnie oraz duże lampiony, palące się od 48 do 72 godzin, w marketach wydamy zazwyczaj od 12 do 22 zł. Wciąż popularne są wkłady parafinowe i olejowe, których koszt waha się od 2,50 do 5 zł, w zależności od rozmiaru. Co z kwiatami? Średniej wielkości chryzantemy w doniczkach można w dyskontach znaleźć za 12-18 zł.

Inaczej sytuacja wygląda przed cmentarnymi bramami. Drobni sprzedawcy nakładają na towar znacznie wyższe marże. Za małe szklane znicze trzeba zapłacić 8-10 zł za sztukę. Duże lampiony ze zdobieniami kosztują między 45 a nawet 90 zł. Wkłady do zniczy to od 5 do 9 zł. Natomiast za chryzantemy w doniczkach handlarze żądają od 35 do 60 zł.

Jak wyliczył "DGP", zakup trzech dużych zniczy, trzech wkładów oraz dwóch chryzantem w markecie wyniesie ok. 85 zł. Zrobienie dokładnie takich samych zakupów na przycmentarnym straganie to ok. 195 zł.

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