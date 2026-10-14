Inflacja wyższa niż zapowiadano. Niepokojące dane o cenach w Polsce

Inflacja konsumencka wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2026 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2026 r. wzrosły o 4,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,3 proc. i towarów o 3,6 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. (w tym towarów o 1,2 proc., przy spadku cen usług o 0,5 proc.)" – czytamy w komunikacie.



% r/r Ogółem 4,1 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,4 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,9 Odzież i obuwie -3,7 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 5,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,5 Zdrowie 4,6 Transport 17,9 Informacja i komunikacja 3,5 Rekreacja, sport i kultura 5,5 Edukacja 4,5 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,1 Ubezpieczenia i usługi finansowe 0,6 Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi 2,4

Inflacja w Polsce wystrzeliła. Co dalej?

"Inflacja we wrześniu jednak nieco wyższa niż we wstępnych danych (4,1 proc. vs. 4 proc.). Główną przyczyną przyspieszenia względem sierpnia oczywiście paliwa, co widać na poniższym wykresie. Inflacja bazowa obniżyła się w okolicę ~3 proc. po uprzednim skoku miesiąc wcześniej" – zauważył mBank Research.

"Inflacja CPI we wrześniu wzrosła jednak do 4,1 proc. r/r z 3,4 proc. r/r, o 0,1 pp silniej niż wg wstępnego szacunku. Po uwzględnieniu pełnych danych szacujemy, że inflacja bazowa we wrześniu obniżyła się do 3,2 proc. r/r z 3,3 proc. r/r w sierpniu. W październiku oczekujemy spadku inflacji poniżej 4,0 proc. r/r, za sprawą wejścia w życie programu CPN" – wskazało PKO Research.

"Wrześniowy CPI zrewidowany na 4,1 proc. r/r. Paliwa: +36,1 proc. r/r i to nadal główny motor inflacji. Inflacja bazowa (wg ING) spadła do ok. 3,1 proc. r/r, dzięki usługom – nie ma »rozlewania się« szoku energetycznego. Program CPN pozwoli na spadek inflacji blisko 3,5 proc. r/r do końca roku, co daje RPP argument, by nie spieszyć się z podwyżkami stóp. Naszym zdaniem do 1kw27" – stwierdziło ING Economics Poland.

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