Rewolucja w 800 plus. Koniec z corocznym obowiązkiem

We wtorek rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje uproszczenie zasad przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus.

Najważniejszą zmianą będzie zniesienie obowiązku corocznego składania wniosków o świadczenie. Obecnie rodzice i opiekunowie muszą ponawiać tę procedurę przed rozpoczęciem każdego nowego okresu świadczeniowego, nawet jeśli ich sytuacja rodzinna nie uległa zmianie.

Po wejściu w życie nowych przepisów Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby automatycznie przedłużać prawo do wypłaty pieniędzy.

800 plus bez corocznego wniosku. Co się zmieni?

Zgodnie z założeniami projektu prawo do świadczenia na kolejny okres będzie ustalane na podstawie informacji przekazanych wcześniej do ZUS. Jeżeli w rodzinie nie nastąpią zmiany mające wpływ na uprawnienie do otrzymywania 800 plus, rodzic nie będzie musiał podejmować żadnych dodatkowych działań. System automatycznie odnowi świadczenie.

Jednocześnie zachowana zostanie możliwość aktualizacji danych, między innymi w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia obowiązku składania wniosków. Nadal będą one wymagane przy ubieganiu się o świadczenie po raz pierwszy, na przykład po narodzinach dziecka albo powrocie rodziny z zagranicy.

Celem nowych rozwiązań jest ograniczenie formalności oraz zapewnienie ciągłości wypłat. Resort rodziny wskazuje również, że automatyzacja ma zmniejszyć koszty administracyjne związane z obsługą programu.

Od kiedy nowe zasady 800 plus?

Według rządowych założeń zmiany mają zacząć obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.

Termin ten wiąże się z koniecznością przygotowania systemów informatycznych ZUS do automatycznego odnawiania uprawnień.

Do czasu wejścia nowych przepisów w życie obowiązują dotychczasowe zasady. Oznacza to, że rodzice ubiegający się o świadczenie na okres od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku nadal musieli złożyć odpowiedni wniosek.

Przypomnijmy, że 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od wysokości dochodów rodziny. Świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

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