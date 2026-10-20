Najbogatszy Polak zamyka dwa zakłady produkcyjne na Ukrainie

Chodzi o fabrykę Cersanitu w Zwiahlu w obwodzie żytomierskim oraz zakład Barlinka w Winnicy w środkowo-zachodniej Ukrainie. Obie firmy należą do Michała Sołowowa, najbogatszego Polaka, którego majątek "Forbes" szacuje na ponad 27 mld zł.

Cersanit poinformował w poniedziałek (19 października), że zarząd spółki podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji w zakładzie w Zwiahlu. Jak wyjaśniono, fabryka została zaatakowana przez rosyjskie drony w nocy z 11 na 12 września oraz z 15 na 16 października. Oba uderzenia spowodowały poważne uszkodzenia budynku i kluczowych elementów linii produkcyjnej.

W czasie ataków pracownicy zostali ewakuowani. Według informacji przekazanych przez firmę nikt nie zginął ani nie został ranny. Skala zniszczeń jest jednak tak duża, że w obecnych warunkach odbudowa zakładu nie jest możliwa – podał Cersanit.

Przedsiębiorstwo uzasadniło decyzję również zagrożeniem dla załogi. Częste alarmy przeciwlotnicze, konieczność wielokrotnych ewakuacji w ciągu dnia oraz przerwy w dostawach energii elektrycznej i spadki napięcia uniemożliwiają bezpieczne i stabilne prowadzenie działalności.

Wojna uderza w polskie firmy na Ukrainie. Cersanit i Barlinek wstrzymują produkcję

Wstrzymanie produkcji dotyczy również fabryki Barlinka w Winnicy. Zakład został uszkodzony podczas rosyjskiego ataku dronowego w lipcu 2025 r. Wówczas zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Firma wskazała, że w obecnych warunkach nie może zagwarantować bezpieczeństwa pracownikom.

Barlinek działa na rynku ukraińskim od 2007 r. Jego zakład w Winnicy jest istotnym elementem działalności produkcyjnej grupy i zatrudnia kilkaset osób.

Cersanit prowadzi działalność na Ukrainie od ponad 20 lat i należy do największych pracodawców w obwodzie żytomierskim. W ukraińskich strukturach firmy, obejmujących produkcję, sprzedaż, marketing i obsługę klienta, pracuje około tysiąca osób.

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