"Andrzej »Dziura« Domański". PiS chce odwołania ministra finansów

Sejm we wtorek wieczorem zajmie się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Zapowiadając na początku października złożenie wniosku, wiceprezes PiS, kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek mówił, że jego ugrupowanie chce „wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki”

Wotum nieufności wobec ministra finansów. "Andrzej »Dziura« Domański"

We wtorek rano na konferencji prasowej w Sejmie, Przemysław Czarnek przypomniał, że „już dzisiaj będziemy rozpatrywać wniosek o wotum nieufności dla pana Andrzeja »Dziury« Domańskiego”.

– Wniosek, który jest koniecznością. Mamy świadomość tego, że pewnie koalicja rządząca, nie mając już nic do stracenia, bo wszystko, co straciła, to już straciła, pewnie będzie popierać swojego najgorszego w historii III Rzeczpospolitej Polskiej ministra finansów – powiedział.

Podkreślił, że "obowiązkiem opozycji jest pokazać raz jeszcze społeczeństwu, do jakiej katastrofy finanse publiczne doprowadził pan Andrzej »Dziura« Domański".

Czarnek punktuje Domańskiego

– 281,2 mld zł deficytu budżetowego planowanego na przyszły rok. Łącznie 1,5 biliona zł zadłużenia państwa polskiego tylko przez 4 lata tej kadencji, łącznie z przyszłym rokiem budżetowym. Łącznie ponad 100 miliardów, jak się policzy od 2024 roku, niedoborów podatków, wpływów podatkowych do budżetu – zauważył Przemysław Czarnek.

Ogromy deficyt budżetu państwa

Deficyt budżetu państwa wyniósł po wrześniu 172,2 mld zł

W ustawie budżetowej na 2027 rok rząd zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 696,4 mld zł, wydatki w wysokości 977,6 mld zł i deficyt nieprzekraczający 281,2 mld zł.

Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok, na obronność ma trafić 198,1 mld zł, czyli 4,51 proc. PKB, a na ochronę zdrowia 274,1 mld zł, o 26,3 mld zł więcej niż w tym roku.

Projekt zakłada realny wzrost PKB o 3 proc. i średnioroczną inflację na poziomie 2,8 proc.

Czytaj też:

Dramat finansów publicznych. Rząd chce waluty euro w Polsce? Czytaj też:

Inflacja znów wystrzeli? Glapiński przedstawił prognozę