Zofia Klepacka wyróżniona przez Światowy Związek Żołnierzy AK. Rusin oburzona: W głowie mi się to nie mieści!

Jak poinformował przed kilkoma dniami fanpage Grochów Fanatyczny, Światowy Związek AK uhonoruje Zofię Klepacką tytułem Członka Honorowego. Uroczystość ma się odbyć 3 czerwca w Akademii Pamięci Żołnierzy Armi Krajowe. Do informacji tej odniosła się na jednym z portali społecznościowych skonfliktowana ze sportsmenką Kinga Rusin. "W głowie mi się to nie mieści!" – podkreśliła prezenterka TVP, po czym napisała: "Mój dziadek, porucznik Stefan Czyżewski, ochotnik Legionów Piłsudskiego (zaciągnął się do nich mając zaledwie 16 lat!), odznaczony przez Marszałka za zasługi (zdjęcie), był oficerem AK. (...) Zginął w obronie Pasty, osłaniając własnym ciałem 18-letniego żołnierza. Poniósł bohaterską śmierć w walce z ludźmi, którzy eksterminowali Żydów, przeprowadzali eksperymenty na homoseksualistach w obozach koncentracyjnych, niszczyli tych, którzy wg nich z urodzenia byli gorsi lub po prostu inni".

Rusin stwierdził, że wskazywanie całych grup ludzi jako gorszych i niegodnych stanowi fundament ideologii faszystowskiej, zaś odbieranie całym grupom ludzi godności to wstęp do totalitarnych praktyk. "Można nie zgadzać się na liberalne pomysły polityczne czy edukacyjne. Ale nie można odbierać innym pełnego człowieczeństwa (jak Klepacka mówić, że są "wynaturzeni"). Tak, jak nie można mówić, że mający inne poglądy nie są Polakami, a 'gorszym sortem'" – dodała.⠀⠀

Dziennikarka wskazywała, że ludzie o różnych orientacjach czy poglądach są jednocześnie naszymi żołnierzami, strażakami, sportowcami, naukowcami, górnikami, piosenkarzami, weterynarzami, lekarzami, pilotami, piłkarzami. "I są jednocześnie z Podkarpacia czy Mazur. Są Góralami, Ślązakami, Kaszubami, z Wielkopolski czy Mazowsza. Każdy jest inny, z różnych miejsc, a jednocześnie wszyscy Nasi! Nasi Rodacy, obywatele Rzeczypospolitej, umiłowani przez Boga tak samo" – dodała, po czym zaapelowała: "Więc nie bójcie się, nie dajcie się zakrzyczeć. Podnieście głowy, protestujcie, kiedy dzieje się zło, mówcie: SKANDAL, mówcie: WSTYD! Jeśli ktoś powie: 'Żydzi do gazu', 'homoseksualiści są wynaturzeni', nie chcemy skończyć w faszystowskiej Polsce".