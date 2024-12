Kostka masła za 10 zł? To niestety możliwe, duży wzrost ceny

– Masło należy dzisiaj do jednych z najszybciej drożejących produktów spożywczych – powiedział na antenie RMF 24 dr Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego z PKO BP.

Zdaniem analityka w przyszłym roku może dojść do sytuacji, w której za kostkę masła zapłacimy nawet 10 zł.

Dlaczego masło jest tak drogie?

Dr Dziwulski przypomniał, że dane GUS-u za październik wskazują, że ceny konsumpcyjne masła wzrosły o prawie 22 proc. w ujęciu rocznym, co – zdaniem eksperta – jest pokłosiem sytuacji na rynku hurtowym. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ceny sprzedaży masła konfekcjonowanego przekroczyły 38 zł, a to już oznacza wzrost o blisko 40 proc. rok do roku.

– Przyczyną, jeżeli chodzi o wzrosty, są przede wszystkim ograniczenia podażowe – powiedział ekspert, zaznaczając jednocześnie, że popyt ma w tej sytuacji mniejsze znaczenie.

Jak zauważył dr Dziwulski, światowa produkcja mleka notuje spadki. Dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, która jest największym eksporterem masła w skali globu, jak i Unii Europejskiej.

Przyczyny takiego zjawiska leżą w sprawach sezonowych (wpływ mają kwestie klimatyczne, a także susza), jak i czysto produkcyjnych.

W przypadku rynku unijnego, wpływ na obecną sytuację ma również fakt, że – jak podkreślił dr Dziwulski – w drugiej połowie 2023 r. doszło do bardzo dużego spadku cen masła.

– To doprowadziło do takiej sytuacji, że ta produkcja zmalała na rzecz wzrostu produkcji innych wyrobów – podkreślił ekspert.

W tym okresie zmieniła się również tendencja, jeśli chodzi o produkcję. Wytwórca porzucili masło na rzecz serów.

Masło za 10 zł barierą dla konsumentów

Rozmówca RMF 24 wskazał, że cena 10 zł za kostkę masła jest realna, ale może też okazać się stawką zaporową.

– O tych 10 zł się bardzo dużo mówi teraz, natomiast wydaje mi się, że to może być barierą dla samych konsumentów – powiedział dr Mariusz Dziwulski.

Ekspert zastrzegł jednocześnie, że "dynamika produkcji mleka u głównych światowych graczy" obecnie nie jest wysoka, co z kolei nie pozwala sądzić, że dojdzie do większych zmian cen na rynku masła w perspektywie tygodni, a nawet miesięcy.

Czytaj też:

Ile zarabia członek Rady Polityki Pieniężnej? NBP podał wysokość pensjiCzytaj też:

Sachajko: Inflacja i bezrobocie będą rosły