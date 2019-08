Spurek: Musimy sprawić, by mięso było droższe. Celna riposta Makowskiego

Sylwia Spurek spotkała się z Tobiasem Leenaertem, autorem książki "Jak stworzyć wegański świat". Polityk znana z promowania wegańskiej diety poinformowała o tym na Twitterze. Jednocześnie zamieściła dość zaskakujący cytat z Leenaerta.

"Musimy doprowadzić do zmian instytucjonalnych, na przykład poprzez tworzenie nowych praw (...). Musimy sprawić, by produkcja wyrobów odzwierzęcych była trudniejsza i droższa" – stwierdziła za autorem książki Spurek. Na reakcję internautów europosłanka Wiosny nie musiała długo czekać.

"Następne wariactwo. Spurek nie je mięsa to zabroni jeść całemu światu", "Za to nienarodzone dzieci chcecie zabijać bez ograniczeń. Odrażająca obłuda", "Ja sobie nie życzę żeby pani ze swoją totalitarną ideologią zaglądała mi do talerze" – brzmią niektóre z komentarzy użytkowników Twittera.

Do wpisu Spurek odniósł się także publicysta "Do Rzeczy" i Wirtualnej Polski, Marcin Makowski.

"A dlaczego Państwo chcecie nam tworzyć "wegański świat"? Wolny wybór co do preferencji konsumpcyjnych nie mieści się w granicach tolerancji?" – skomentował Makowski.

