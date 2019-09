Kraków wspiera... hostel LGBT

Kraków wesprze hostel dla osób LGBT. Na ten cel miasto przeznaczy w tym roku osiem tys zł.

Skąd pomysł na tego typu ośrodek? Sprawa m.in. dotyczy osób transpłciowych, które mimo że urodziły się jako mężczyźni, to uważają się za kobiety. "Tymczasem, jak tłumaczyła „Wyborczej” Julia Kata z fundacji Trans-Fuzja, dla osób bezdomnych państwo oferuje schroniska lub mieszkania chronione. Ale mieszkają w nich albo mężczyźni, albo kobiety. I przydział do nich odbywa się na podstawie dowodu osobistego. Oznacza to, że osoby transpłciowe, choć czują się kobietami, trafiają do męskiego ośrodka. I na odwrót – jeśli czują się mężczyznami, a w dowodzie osobistym są kobietami, trafiają do ośrodka kobiecego" – czytamy na portalu wyborcza.pl.

W rozmowie z gazetą wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, że miasto jest świadome tej sytuacji i "stawia na tolerancję".

"Zdajemy sobie sprawę z dramatu, jaki ci ludzie przeżywają, i najważniejsze jest dla nas, aby im pomóc" –mówił Kulig.