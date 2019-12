Morawiecki: Trzeba będzie przekonać opozycję do współpracy

– W ramach planu (B ws. Banasia – red.) trzeba byłoby przekonać opozycję do współpracy – tłumaczył Morawiecki zapytany o sprawę szefa NIK.

– Skoro opozycja broni dzisiaj statusu prezesa NIK-u, to trudno sobie wyobrazić, że my sami mamy 2/3 czy 3/5 głosów w parlamencie, czyli mamy 235 głosów. Tutaj sprawa jest jasna. Opozycja, która nie chce w tej kwestii współpracować, bierze na siebie odpowiedzialność w tej kwestii – podkreślił premier.

Przypomnijmy, że o szefie NIK Marianie Banasiu zrobiło się głośno po ujawnieniu przez "Superwizjer" TVN sprawy hotelu na godziny, który mieścił się w kamienicy należącej do szefa NIK. Wiele wątpliwości narosło także wokół oświadczeń majątkowych polityka.

Trybunał Stanu dla Banasia?

Tymczasem z inicjatywy posłów Lewicy powstał wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Mariana Banasia. Jak ustaliła Wirtualna Polska, pod wnioskiem wciąż brakuje kilkudziesięciu podpisów.

Autorzy wniosku wskazują, że Marian Banaś pełniąc obowiązki szefa resortu finansów złożył nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie majątkowe. Autorzy wniosku nie mają dostępu do raportu z kontroli CBA ws. oświadczeń majątkowych Banasia ani nie znają treści zawiadomienia do białostockiej prokuratury. Dokument więc nie zawiera żadnego konkretnego ewentualnego przypadku złamania prawa przez prezesa NIK. Politycy lewicy wystąpili do obu instytucji o udostępnienie treści dokumentów. Szanse na to są jednak niewielkie – wskazuje WP.

Czy pod wnioskiem podpiszą się politycy Koalicji Obywatelskiej? – Nie ma jeszcze decyzji. Podejmiemy ją na następnym posiedzeniu Sejmu, w styczniu – mówi WP szef klubu KO Borys Budka. Portal ustalił nieoficjalnie, że pod wnioskiem mają podpisać się posłowie PSL.

O postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NIK decyduje Sejm. Wniosek o postawienie prezesa NIK przed TS może złożyć prezydent lub co najmniej 115 posłów; decyzja zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.