"Jest tchórzem podszyty, zrejterował". Ostre słowa Brudzińskiego

Joachim Brudziński udzielił wywiadu tygodnikowi "Wprost". Z ust wiceprezesa i europosła PiS padły mocne słowa m. in. na temat Donalda Tuska.

Brudziński odniósł się do zasady Igora Ostachowicza - jak stwierdził, Tusk "bierze kij i wali nim w klatkę, by tygrys się wściekał". – Tylko czasami kij się od tej klatki odbija i wali go w czoło. Najlepszym dowodem jest jego rejterada przed Andrzejem Dudą. (…) Ostatnio wolał podpisywać swoją książkę w Gdańsku w ECS-ie, niż stanąć na czele demonstracji pod sądem. Donald Tusk, jest tchórzem podszyty, dlatego nie podjął rywalizacji prezydenckiej – ocenił eurodeputowany PiS.

"Byłbym skrajnie zakłamanym..."

Polityk Zjednoczonej Prawicy odniósł się również do sporu na linii władza-sędziowie. Brudziński zaznacza, że PiS przygotowując ustawę dyscyplinującą sędziów, zwaną przez opozycję kagańcową nie prowadzi wojny ze środowiskiem sędziowskim. – Próbujemy wprowadzić elementarny ład w wymiarze sprawiedliwości. Nasze działania są konsekwencją działań podejmowanych przez sędziów, którzy wywracają o góry nogami całą istotę wymiaru sprawiedliwości – przekonuje wiceprezes partii rządzącej. Jak dodaje, "podważanie przez jednego sędziego faktu powołania innego sędziego może na trwałe zdemolować wymiar sprawiedliwości". – To nie PiS do tego doprowadziło tylko sędziowie, kwestionując nominacje sędziowskie prezydenta Andrzeja Dudy – wskazuje.

W wywiadzie zwrócono uwagę, że reforma sądownictwa do tej pory nie poprawiła sprawności wymiaru sprawiedliwości. – Byłbym skrajnie zakłamanym politykiem, gdybym twierdził, że jest inaczej. I rzeczywiście cztery lata to szmat czasu. Ale system sądownictwa jest spetryfikowany od kilkudziesięciu lat. Naiwna teza profesora Adama Strzembosza, że wymiar sprawiedliwości sam się oczyści, nie sprawdziła się – tłumaczy Brudziński.