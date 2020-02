Gowin zaskoczył. Szczere słowa o reformie sądownictwa

Jarosław Gowin był dziś gościem Jacka Prusinowskiego na antenie Radia Plus. Dziennikarz zapytał wicepremiera o to, co obywatele zyskali na zmianach wprowadzanych przez Zjednoczoną Prawice w wymiarze sprawiedliwości. Szczerość jego wypowiedzi zaskakuje.

– Tu mam świadomość, że te zmiany, mimo że głębokie i obejmujące wiele obszarów, nie przełożyły się na podniesienie jakości funkcjonowania sądów – przyznał wicepremier. Jak podkreślił, nie można jednak powiedzieć, że obywatele nie zyskali na reformie absolutnie nic. – Na pewno w środowisku sędziowskim jest dużo głębsza wrażliwość na to jak są postrzegani przez obywateli i na to, że są do tego, żeby obywatelom służyć, a nie są tą, że zacytuję, nadzwyczajną kastą – wskazał Gowin.

Gość Jacka Prusinowskiego dodał, iż - z drugiej strony - ma świadomość, że "nie udało się do tej pory osiągnąć głównego celu reform czyli skrócenia czasu orzekania, dlatego przed nami szereg działań, które musimy podjąć w tej kadencji".