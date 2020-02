Wałęsa dla rosyjskiej telewizji: Polska jest V kolumną!

Wałęsa w rozmowie z rosyjską telewizja oskarżył własny kraj o to, że jest "V kolumną", która bierze pieniądze z europejskich funduszy, ale rozwala samą Unię.

– Polska wchodzi sobie do UE i potem jest V- kolumną, rozwala Unię! Tak nie może być! Wchodzisz, to się zgadzasz z regułami, a nie zgadzasz się, to nie wchodź! Biorą pieniądze nasze, a robią przeciw! No bałagan wszędzie, syf – mówił były prezydent na nagraniu.

To jednak nie jedyna kontrowersyjna wypowiedź, która padła podczas wywiadu. Były prezydent został również zapytany o obecność amerykańskich wojsk w Polsce.

– Z logicznego punktu widzenia te zbrojenia są niepotrzebne, ale z komfortu psychicznego, to dobrze że są Amerykanie w Polsce, niech oni się martwią, a jeszcze zgubią trochę dolarów w Polsce, to się opłaca, ale tak naprawdę logicznie bez sensu, na te czasy bez sensu – stwierdził Wałęsa.