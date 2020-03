Dworczyk: Liczba osób poddanych kwarantannie może dojść nawet do 100 tys.

Dziś znów zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Przed naradą z dziennikarzami spotkał się Michał Dworczyk. Szef KPRM przekazał nowe informacje dot. epidemii koronawirusa.

Dworczyk przypomniał, że w niedzielę w nocy tymczasowo zamknięte zostały granice Polski dla cudzoziemców. Przywrócono także czasowo kontrole graniczne.

– Te wszystkie działania przebiegły bez większych problemów, ruch na granicach jest zmniejszony. W tej chwili wjeżdżają tylko obywatele polscy. Każdy, kto wjeżdża, poddawany jest 14-dniowej kwarantannie – podkreślił Dworczyk.

Szef KPRM poinformował, że w ramach rządowej akcji #LotDoDomu Polacy masowo zgłaszają swoją chęć powrotu do kraju. – W ciągu nocy, od momentu uruchomienia tej możliwości, blisko 12 tys. osób zgłosiło się za pośrednictwem strony LOT-u, swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj, to są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Też dzisiaj będą dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu – zaznaczył minister. – Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost liczby osób, które są poddane kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad dwa tys., w tej chwili ta liczba, szacujemy, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet stu tysięcy – wskazał dalej Dworczyk.

Kontrole wzmocnione

Szef KPRM wyjaśnił też, że w związku z masowym powrotem Polaków do kraju, patrole policji będą też wzmocnione przez wojsko, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej jak i Wojska Operacyjne. – Przyjęte niedawno przepisy umożliwiają wykorzystanie wojska w tym celu – zwrócił uwagę Dworczyk.

Minister podkreślił, że wbrew niektórym doniesieniom medialnym, ilość testów na koronawirus zabezpieczona w Polsce jest wystarczająca.

– Dzisiaj będziemy omawiać przede wszystkim sytuację z zapewnieniem pomocy osobom w kwarantannie i szeregom spraw związanych z implementacją decyzji z ostatnich dni – powiedział.