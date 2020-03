Filip Chajzer pokazał film z Lasu Kabackiego. "Taka kwarantanna"

W związku z epidemią koronawirusa rząd i minister zdrowia Łukasz Szumowski apelują do wszystkich o pozostanie w domach i unikanie dużych skupisk ludzi. Jak to wygląda w praktyce pokazuje nagranie Filipa Chajzera.

"Musiałem dziś zawieźć papiery 'do miasta'. Nie chciałem nikogo tym absorbować. Pogoda jest wspaniała. Sprawdziłem w internecie czy można w tej sytuacji wyjść na rower. Odpowiedź - tak, jeśli unikasz dużych skupisk ludzkich. Unikam. Centrum Warszawy przypomina w środku tygodnia sceny znane z długich majowych weekendów. Puste ulice, chodniki, autobusy. Ewidentnie widać, że są Ci którzy muszą być. Na drogę powrotną do domu wybieram Las Kabacki na pograniczu Ursynowa i Konstancina. Wszak po co jechać obok aut. W Warszawie jest takie powiedzenie 'ruch jak na Marszałkowskiej'... Dziś bardziej pasowałoby 'ruch jak w Lesie Kabackim'. I ok, w końcu spacerując z bliskimi, czy jeżdżąc na rowerze zawsze te kilka metrów odstępu jest zachowanych. Po kilku minutach jazdy mijam polanę. Widok jest co najmniej dziwny... jak na okoliczności. Ogniska, grille, kiełbasa, piwo... Czy to nie przed tym ostrzegają eksperci podając przykład włoski?" – napisał Hajzer na swoim profilu.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w Polsce odnotowano w czwartek rano 18 nowych przypadków, a liczba chorych wzrosła do 305. Pięć osób zmarło.