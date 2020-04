Wałęsa ostrzega opozycję przed propozycją "GowinoKaczyńskiego"

Emilewicz: Przedstawimy kolejne propozycje do Tarczy Antykryzysowej

- Analizujemy rynek i chcemy, by tętno polskiej gospodarki nie spadło. W tym tygodniu przedstawimy kolejne propozycje do Tarcza Antykryzysowej jak m. in. fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego - zapowiedziała...