"Wzywam do opamiętania!" Wypij o atakach na Gowina

Wypij podkreśla, że Gowin jest jednym z liderów Zjednoczonej Prawicy, a ataki na niego mogą doprowadzić do rozpadu koalicji.

"Ataki na @Jaroslaw_Gowin, jednego z liderów Zjednoczonej Prawicy, to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności i próba rozbicia naszej koalicji. Wzywam do opamiętania! Siła Zjednoczonej Prawicy to wspólnota i jedność, nie psujcie tego!" – napisał polityk.

Gorąco w obozie władzy

Ostatnio pojawiło się sporo wypowiedzi polityków PiS krytycznie nastawionych do działań Gowina, który próbuje porozumieć się z opozycją ws. zmiany terminu wyborów.

"Elżbieta Witek jest marszałkiem Sejmu, a Jarosław Gowin aktualnie szeregowym posłem. Jeżeli ktoś w tzw. Porozumieniu uważa, że dla czyichś chorych ambicji Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na jakiekolwiek zmiany, to się myli" – napisał na Twitterze Ryszard Terlecki.

Do sprawy odniósł się też wiceprezes PiS Adam Lipiński.

– Wpisanie się w scenariusz ostrej konfrontacji z Prawem i Sprawiedliwością musi mieć swoje konsekwencje. To sprawa oczywista. Mam nadzieję, że pan Jarosław Gowin do takiej konfrontacji nie doprowadzi. Ale gdyby doszło do niej, to konsekwencje są daleko idące, łącznie z tym, że musimy się rozstać z niektórymi politykami związanymi z panem Gowinem – podkreślił wiceprezes PiS.