Zasłynął agresywnym zachowaniem na wiecach. "Farmazon" przewodniczącym komisji w Łodzi

Informację tę podał portal wPolityce.pl. Portal przypomina agresywne zachowania mężczyzny oraz fakt, że ma postawione zarzuty. Dwa z nich mają związek z atakami na dziennikarzy. Pierwszy dotyczy wydarzeń z 10 lipca tego roku i nakłaniania uczestników manifestacji do użycia przemocy wobec dziennikarza TVP Michała Rachonia. Drugi zarzut dotyczy kierowania groźby spowodowania uszkodzenia ciała wobec dziennikarza Telewizji Polskiej w celu zmuszenia go oraz dziennikarki TVP, dokładnie reporterki programu "W tyle wizji", do zaniechania interwencji prasowej.

"Okazuje się, że nie przeszkadza to w objęciu funkcji przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 116 w Łodzi. „Farmazon” stoi na jej czele" – wskazuje serwis.

Franciszek Jagielski jest właścicielem firmy ochroniarskiej Farmazon. Mężczyzna pojawia się na antyrządowych demonstracjach organizowanych m.in. przez Obywateli RP. – Większy szacunek mam do k***y spod latarni jak do ciebie. Tamta przynajmniej wie o co chodzi, a ty jesteś sprzedajna za nic – mówił do dziennikarki TVP podczas protestu przed Sejmem 8 grudnia.

