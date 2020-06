Cytaty dla Rafała czyli obywatelowi Trzaskowskiemu do sztambucha...

O jego przeciwniku, który skądinąd uzyskał wynik o parę procent gorszy niż Bronisław Komorowski w I turze w 2015 roku pisać nie chcę. Mogę tylko w jego kontekście zacytować paru gości, bo mam wrażenie, ze te cytaty pasują jak ulał. I tak wielki Francuz Charles de Gaulle – ten, który odwiedzając Polskę za komuny powiedział: „Polska pozostała sobą”, stwierdził kiedyś: „Ponieważ polityk nigdy nie wierzy w to, co mówi, jest niepomiernie zdziwiony, gdy inni mu wierzą”. Panie Rafale, co pan na to?

Ale słowa Aleksandra hrabiego Fredry też chyba, panie prezydencie stolicy, są jak znalazł: „Dużo jest stronnictw polityczno-socjalnych, ale najliczniejsze pod firmą: Ego”.

W TVN24 jakiś czas temu ob. Trzaskowski mówił, że ma marzenie. Inne niż Martin Luther King, bo chciał udzielić pierwszego „ślubu” parze homoseksualnej. Polski ustawodawca jakoś zlekceważył to marzenie ob. Trzaskowskiego, a ja sobie akurat jakoś tak przypomniałem to, co pisał Paweł Jasienica: „Spragnieni szczęścia przyszłych pokoleń ideologowie potrafią mało przejmować się losem tego, który akurat żyje”.

Fredro pisał o „ego”, Jasienica o ideologach, a oba te wątki posumował niezrównany Stefan Kisielewski. Czy jego maksyma podoba się panu, panie Rafale? A oto i ona: „Egoizm sytych lubi uchodzić za ideologię ładu i harmonii”...

Skoro już jestem przy Kisielewskim, to, „na drugą nóżkę” jeszcze raz jego słowa, panie Rafale: „Politycy często utożsamiają swe dążenia osobiste z celami ludzkości”. Cóż, w zasadzie prawie sto lat przed Kisielem podobnie ujmował sprawę cytowany już tu hrabia Fredro: „Apostoł ludzkości – rzadko pości”.

Z Rzeczpospolitej w ramach dobrych relacji transatlantyckich – zwłaszcza ostatnio – skok na drugą półkulę:amerykański felietonista Franklin Pierce Adams pisał – i to wpisuję do sztambucha ob. Trzaskowskiego również: „Nieszczęście naszego kraju polega na tym, że zbyt wielu polityków tkwi w najgłębszym przekonaniu, że zawsze można zrobić wodę z mózgów wszystkim obywatelom”…

Wszystkim rodakom życzę przemyślanej decyzji 12 lipca Anno Domini 2020.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

