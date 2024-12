Piotr Pogonowski zatrzymany. Jest reakcja NBP

W poniedziałek rano służby zatrzymały byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego w celu doprowadzenia go jako świadka na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej Pogonowski nie stawił się trzykrotnie na posiedzenie komisji, powołując się na wrześniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznające działania komisji za niekonstytucyjne.

Ostatecznie sąd przychylił się do wniosku członkini komisji posłanki KO Joanny Kluzik-Rostowskiej o nałożenie na byłego szefa ABW kary w wysokości 3000 zł i wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiego Sejmu.

Stanowisko NBP ws. Pogonowskiego. "Zarząd wyraża głębokie zaniepokojenie"

Ponieważ Pogonowski od 2020 r. jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, NBP opublikował w poniedziałek swoje stanowisko w tej sprawie.

"W dniu dzisiejszym Pan prof. Piotr Pogonowski, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, został zatrzymany i doprowadzony przed Komisję Śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r." – czytamy.

NBP uważa, że "zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2024 r., sygn. U 4/24 – mającego moc powszechnie obowiązującą i ostatecznego w świetle art. 190 ust. 1 Konstytucji RP – powyższa Komisja nie funkcjonuje legalnie".

"Zarząd Narodowego Banku Polskiego wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu ponownego naruszenia zasad demokratycznego państwa prawa i niezależności banku centralnego" – napisano w komunikacie.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Oprogramowanie pozwala nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

