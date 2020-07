Minimalna różnica. Zobacz, kto wygrywa w najnowszym sondażu

Według badania IBRIS, frekwencja w drugiej turze będzie nieco lepsza niż w pierwszej i wyniesie 65,4 proc. W stosunku do ostatniego sondażu jest to wzrost o 3,4 proc. 31,9 proc. badanych deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach prezydenckich. "Nie wiem" lub "trudno powiedzieć" odpowiedziało 2,8 proc. badanych.

Jak wynika z sondażu, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj, Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na poparcie 47,2 proc. ankietowanych. W stosunku do wcześniejszego sondażu IBRiS dla WP, kandydat Koalicji Obywatelskiej stracił 0,9 pkt proc.

Na Andrzeja Dudę zagłosowałoby by z kolei 45,9 proc. ankietowanych. W stosunku do wcześniejszego sondażu to wynik lepszy o 0,3 pkt proc.

Wzrósł (o 0,8 pkt. proc.) za to odsetek osób, które nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddadzą swój głos w II turze wyborów. 6,9 proc.respondentów wciąż nie wie, na którego z kandydatów odda swój głos.

Badanie przeprowadzono 4 lipca metodą CATI (wywiad wspomagany komputerowo - przyp. red.) na próbie 1100 Polaków posiadających prawo do głosowania.

Jak wylicza Marcin Palade, biorąc pod uwagę tylko zdecydowanych wyborców, różnica wynosi 50,7 proc. do 49,3 proc. na korzyść Rafała Trzaskowskiego.