Premier: Minister Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III RP

– Minister Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III RP, który zapobiega korupcji, który w możliwie maksymalny sposób stara się odzyskać te zasoby, te pieniądze, które wpadły w ręce grup przestępczych – mówi premier z mówicy sejmowej.

Morawiecki przywołał konkretne przykłady: – Tak, w latach 2016-2019 to ponad 10 mld zł zabrane grupom przestępczym przez ABW. Ponad 3,5 mld zabrane przez CBA. To są służby podlegle panu ministrowi. Nie byłoby też tego sukcesu w ograniczeniu roli mafii VAT-owskich i przestępstw podatkowych związanych z mafiami VAT-owskimi. Tych przestępstw, przy których tak udajecie, ze patrzycie w ziemię w tym momencie, jak to mówię, ponieważ one was najbardziej bolą, bo to kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie potwierdzonych przez KE, które spowodowało, że polityka społeczna jest na zupełnie innym poziomie. To też jest zasługa służb pana ministra Kamińskiego.

Szef rządu zzaapelował do opozycji, by była "opozycją najjaśniejszej RP, a nie opozycją totalną". – Wnioskami, które kierujecie i sformułowaniami obrażacie majestat RP i wielu Polaków, którzy pamiętają czasy PRL – stwierdził Mateusz Morawiecki.